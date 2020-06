Hoảng hồn cảnh 4 đứa trẻ vô tư chơi đùa trên nóc chung cư 32 tầng

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một bé trai và một bé gái đang dùng tay cầm vào cột thu lôi trên nóc tòa nhà để giữ thăng bằng, hai đứa trẻ còn lại thì cố gắng tụt xuống phía dưới.

Cảnh tượng kinh hoàng này đã được một người dân sống trong chung cư đối diện phát hiện ra và ghi lại.

Theo báo cáo của cảnh sát, các em nhỏ đã chơi trên nóc của tòa chung cư cao này hơn 20 phút rồi sau đó rời đi an toàn. Rất may không có em nhỏ nào bị thương.

Cảnh sát địa phương cũng đã tìm gặp cha mẹ của bốn đứa trẻ và đề nghị họ trông nom con mình cẩn thận. Đồng thời dặn các em không bao giờ được lên nóc chung cư lần nữa mà nên chơi ở nơi an toàn.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phải "dậy sóng" vì sự liều lĩnh của những đứa trẻ này.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn