Sau khi U22 Việt Nam kết thúc đợt tập huấn 8 ngày ở đảo Tongyeong, HLV Park Hang-seo quyết định ở lại Hàn Quốc trước khi quay trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Trong chuyến nghỉ ngơi hiếm hoi này, nhà cầm quân 62 tuổi đã dạy mẹ nói "Xin cảm ơn" bằng tiếng Việt để bày tỏ tình cảm đến với người hâm mộ Việt Nam. Đoạn clip này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, thích thú từ phía người hâm mộ.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin