Hé lộ bí mật bên trong khu cách ly trị giá "6000 tỷ" Đại Nam, một thanh niên còn khoe được tặng quà "xịn"

Nhắc đến khu du lịch Đại Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một khu du lịch tâm linh, sở hữu nhiều đền chùa, khu vui chơi giải trí với kinh phí đầu tư lên đến 6000 tỷ VNĐ. Bên cạnh những công trình mang đậm yếu tố truyền thống và tôn giáo, sự xuất hiện của một công trình hiện đại như Trường đua Đại Nam lại chính là điểm nhấn của khu du lịch này.

Ở thời điểm hiện tại, các tỉnh thành miền Nam nói chung và tỉnh Bình Dương đều đang thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 16, khu du lịch Đại Nam cũng đóng cửa không đón du khách. Tuy nhiên, bên trong khu du lịch Đại Nam, đặc biệt là khu vực trường đua hiện đang được trưng dụng làm nơi cách ly.

Mới đây, một netizen đã review tất tần tật về khu cách ly bên trong trường đua Đại Nam khiến không ít người bất ngờ.

Clip: Cận cảnh khu cách ly trị giá 6000 tỷ ở Đại Nam khiến dân mạng không khỏi choáng ngợp

Theo đó, thanh niên trong clip được phân bố cách ly tại khu vực trường đua Đại Nam bên trong khu du lịch trị giá 6000 tỷ này. Mỗi người khi đến cách ly sẽ được phát gối mền, máy quạt riêng, mỗi người mỗi lều vô cùng riêng tư và biệt lập.

Ngoài ra, thanh niên trong clip còn khoe được tặng cái kính bảo hộ của Nhật có giá gần 1 triệu đồng, nghe khá là xịn xò. Người này chia sẻ trong suốt quá trình ở khu cách ly Đại Nam, mọi người đều phải đeo khẩu trang, tuân thủ 5K. Vào mỗi buổi chiều sẽ được đi tập thể dục xung quanh trường đua.

... Được phát kính chống giọt bắn "sang chảnh" và bữa cơm tiện nghi

Được biết, trường đua Đại Nam được khởi công xây dựng vào ngày 26/7/2016 với tổng diện tích khoảng 60ha, hoàn thành vào ngày 29/1/2017. Trường đua Đại Nam là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam có sự kết hợp của 5 loại hình: đua ngựa, đua chó, đua mô tô, đua go-kart, jet-ski - biểu diễn fly-board.

Toàn cảnh trường đua Đại Nam từ trên cao

Đại Nam nhìn từ trên cao

