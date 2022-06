Hành trình truy tìm cây duối cổ hơn 100 năm tuổi bị đào trộm

Những ngày gần đây, người dân ở xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàn tán về chuyện cây duối cổ thụ hơn 100 năm tuổi bị kẻ trộm đào. Với người dân nơi đây, cây duối này đã quá quen thuộc và như là một phần linh hồn của làng quê này.

"Lúc bố mẹ tôi còn nhỏ thì đã có cây duối này rồi. Đến bây giờ cây duối này phải hơn 100 năm tuổi rồi, cây cao hơn 6m, vanh cây chỗ lớn nhất là hơn 2m. Mỗi buổi trưa hè hay những lúc đi làm đồng ruộng về, người dân thường ra ngồi dưới gốc cây duối này để nghỉ ngơi. Nó gắn liền với bao kỷ niệm của tuổi thơ. Người dân trong thôn ai cũng xem nó như là một báu vật", ông Hồ Văn Thanh (56 tuổi), Trưởng thôn Hưng Thịnh, xã An Hòa Thịnh cho biết.

Hiện cây duối được một người chuyên làm nghề cây cảnh chăm sóc để trồng về lại vị trí cũ (Ảnh: CTV).



Sáng sớm ngày 6/3, người dân nơi đây bàng hoàng phát hiện cây duối cổ thụ này đã biến mất. Cây duối bị đào trộm để lại hiện trường là một hố sâu, rộng đến vài mét, xung quanh có nhiều vết bánh xe tải.

"Cây duối này nằm cách khu dân cư khoảng 1km nên lúc bị đào trộm không ai biết cả. Sáng sớm 6/3, một số người dân phát hiện cây duối không còn nữa nên đã báo lại cho tôi. Tôi lập tức xuống hiện trường, đồng thời báo lên chính quyền địa phương", ông Hồ Văn Thanh cho biết.

Cũng theo người dân nơi đây, cây duối nằm bên đường làng nên từ trước đến giờ có rất nhiều người đi qua thấy đẹp đều khen và dừng lại ngắm nghía, hỏi thông tin về nó. Thậm chí, nhiều người ngỏ ý mua lại cây nhưng người dân không bán.

"Chúng tôi cũng không nghĩ là nó sẽ bị đào trộm", ông Nguyễn Văn Trường (60 tuổi, trú tại xã An Hòa Thịnh) nói.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn và Công an xã An Hòa Thịnh đã vào cuộc điều tra, đồng thời trưng cầu hội đồng định giá tài sản thuộc UBND huyện Hương Sơn. Hội đồng định giá xác định cây duối nói trên đã có hơn 100 năm tuổi, trị giá khoảng 25 triệu đồng.

...

Theo một cán bộ công an ở địa phương, từ thông tin người dân cung cấp cũng như trích xuất hệ thống camera trên các tuyến đường và biện pháp nghiệp vụ, sau gần một ngày đã xác định được lịch trình di chuyển của cây duối. Cây duối đã được các đối tượng thuê vận chuyển ra tận tỉnh Hòa Bình, cách hiện trường hơn 300km.

5 đối tượng đào trộm cây duối bị khởi tố (Ảnh: Công an Hương Sơn).



"Khi chúng tôi đuổi kịp ra đến tỉnh Hòa Bình, xác định được cây duối này bị đào trộm ở xã An Hòa Thịnh nên đã di lý cả xe và cây về. Đồng thời, chúng tôi truy tìm đối tượng đào trộm. Sau một thời gian vận động, tuyên truyền các đối tượng đã ra đầu thú", vị cán bộ công an này cho biết.

Đến ngày 7/6, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng: Bùi Văn Mạnh (SN 1988), Bùi Văn Sơn (SN 1996), Bùi Văn Đông (SN 1996), Bùi Văn Thương (SN 2003), cùng trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và Phạm Anh Dũng (SN 1981, trú tại xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo lời khai bước đầu tại cơ quan điều tra, đầu năm 2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Bùi Văn Mạnh quen biết Phạm Anh Dũng. Cả hai đều cùng làm nghề buôn bán cây cảnh.

Sau đó, Mạnh vào Hà Tĩnh và được Dũng đưa đi xem cây, trong đó có một cây duối tại địa bàn xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Hai đối tượng này, sau khi biết cây duối đó thuộc quyền quản lý của địa phương, không của cá nhân nào nên bàn nhau sẽ đào trộm. Mạnh về Hòa Bình thuê Đông, Sơn và Thương đi vào đào cây với tiền công 1 triệu đồng/ngày/người.

Đêm 5/3, rạng sáng 6/3, lợi dụng địa hình hoang vắng, xa dân cư, Mạnh và Dũng canh gác, để Đông, Sơn và Thương đào trộm cây duối. Sau đó, Mạnh thuê xe cẩu của anh Nguyễn Tống Phú (SN 1999, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chở cây duối từ huyện Hương Sơn ra Hòa Bình với tiền công 15 triệu đồng.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân Trí