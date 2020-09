Hai nhân viên cafe chòi bán dâm trăm lượt/tháng

Đêm 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Xuân Lộc và Công an thị trấn Gia Ray kiểm tra quán cà phê chòi võng ở thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện tại 2 chòi lá của quán có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trên võng.

Qua làm việc, chủ quán cà phê tên là N.V.T (32 tuổi, quê Đồng Tháp) khai nhận đã thuê 2 nhân viên nữ làm việc tại quán, khi khách đến có nhu cầu mua dâm thì sẽ phục vụ với số tiền 320 ngàn đồng/lần. Mỗi lần bán dâm, nhân viên nữ phải trả cho chủ quán 170.000 đồng, số tiền còn lại nhân viên được hưởng.

...

Cuối mỗi tháng, T. cộng số lần bán dâm của từng nhân viên nhân để trả lương cho nhân viên. Qua kiểm tra, trong tháng 8/2020 hai nữ nhân viên đã thực hiện hàng trăm lượt bán dâm cho khách.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 5/9/2020, cơ quan chức năng TP. Biên Hòa, Đồng Nai ập vào kiểm tra bất ngờ quán karaoke Dòng Đời (hay còn gọi là My Way, đường Dương Tử Giang, KP2, P. Tân Tiến) bắt quả tang có 2 nhân viên nữ trong tình trạng thoát y hoàn toàn và 3 nhân viên nữ không mặc áo đang nhảy múa với khách.

Để đối phó với cơ quan chức năng, cơ sở karaoke Dòng Đời tắt đèn bên ngoài và khóa cửa chính, nhưng tiếp khách bên trong.

Tác giả: Thu Hòa (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt