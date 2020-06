“Hải Huy quá cố gắng nên mới bị gãy chân”

Được chơi trên sân nhà, nhưng Than Quảng Ninh đã gục ngã trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 V-League. Chi tiết được chú ý ở trận đấu này là Hải Huy của Quảng Ninh gãy chân sau pha va chạm ở phút 61 và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Phát biểu sau trận đấu HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cho hay: “Tôi rất buồn và hụt hẫng. Có lẽ cả ngày hôm nay tôi chỉ nghĩ về Hải Huy thôi. Sau trận này, toàn đội cũng sẽ gác lại mọi chuyện.

Hải Huy sẽ phải nghỉ thi đấu dài vì chấn thương nặng

Huy bị gãy xương ống đồng. Mất Hải Huy, đội mất phương án quan trọng, chiến thuật sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Bình thường trong bóng đá luôn có thắng, thua. Thắng thì tôi chung vui với các cầu thủ, còn thua thì tôi động viên.

Trận thua hôm nay không khiến tôi buồn bằng chấn thương của Hải Huy. Tôi sẽ phải cân nhắc tìm phương án thay thế Hải Huy cho chặng đường sắp tới”.

Bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Minh Đức phát biểu: “Trước trận, tôi động viên các học trò rằng đội hình mà chúng tôi mang tới V.League không khác gì đội U23 Việt Nam mà ông Park mang đến Thường Châu.

Tôi luôn khích lệ họ rằng phải có niềm tin như đội U23 Việt Nam 2 năm trước. Tôi mong trận này các học trò không mắc lỗi, chúng tôi có thể cầm hòa 0-0, kết quả là chúng tôi thắng 2-0, ngoài sức tưởng tượng”.

HLV Minh Đức cũng tiếc nuối về chấn thương nặng của Hải Huy: “Tình huống đó Hoàng Lâm chủ động phá bóng trước. Trọng tài thổi phạt Hải Huy vì cậu ấy cố đá trước rồi bị phạt.

Chân Hoàng Lâm rất to, mà ống đồng Hải Huy rất nhỏ. Nó giống như xe to va chạm với xe nhỏ, thì xe nhỏ sẽ bị thiệt vậy. Hải Huy là tiền vệ khéo léo và kỹ thuật, thế nên tôi nghĩ cậu ấy không gặp may ở tình huống này”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thua cả 2 trận mở màn V-League trước Viettel và Nam Định, nên họ đã có 3 điểm đầu tiên sau khi chiến thắng trước Than Quảng Ninh. Hà Tĩnh cũng đã có mặt ở tứ kết Cúp Quốc gia, sau khi lần lượt vượt qua Tây Ninh và Quảng Nam.

Sau 3 vòng đấu LS V-League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Than Quảng Ninh mới có được 3 điểm, lần lượt xếp ở các vị trí 10 và 11 trên bảng xếp hạng.



Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí