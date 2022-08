Hà Tĩnh: Xe tải dàn hàng dừng đỗ trên Quốc lộ 1A, tiềm ẩn tai nạn giao thông

Hàng chục xe container, xe tải dừng đỗ tùy tiện trên Quốc lộ 1A

Hàng ngày, vào các buổi sáng sớm, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ ngã tư chùa Hương Tích đến cửa hàng xăng dầu số 36 ở xã Thiên Lộc (sát quán bún Huế, phía phải, hướng từ Bắc vào Nam) có hàng chục xe container, xe tải dừng đỗ trên đường để các tài xế vào ăn sáng. Điều đáng nói, hầu hết phương tiện này dừng đỗ chiếm dụng hết làn đường dành cho xe mô tô, người đi bộ.

Các phương tiện vận tải lấn chiếm làn đường, gây mất an toàn giao thông.



Quan sát của phóng viên cho thấy, vì làn đường bị lấn chiếm nên tất cả xe mô tô (hướng từ Bắc vào Nam hoặc ngược lại) buộc phải đè lên vạch kẻ đường (vạch liền), chấp nhận vi phạm Luật giao thông. Đặc biệt, mỗi lần xe container, xe tải tiếp tục khởi hành, cả cung đường dài khoảng 400m bị ách tắc, các xe tranh làn đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

“Đoạn đường từ ngã tư chùa Hương Tích đến cửa hàng xăng dầu số 36 đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Ngày nắng còn có thể quan sát, nhưng khi mưa gió hoặc trời chạng vạng sáng đi qua đây mọi người luôn lo lắng, bất an vì sợ xảy ra tai nạn. Nếu cơ quan chức năng không vào cuộc xử lý xe dừng đỗ trái quy định trên đường, thì nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập” - một người dân bức xúc phản ánh.

Video: Phương tiện dừng đỗ gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Phương tiện vận tải cồng kềnh không chỉ ngang nhiên dừng đỗ trái quy định, lấn chiếm làn đường Quốc lộ 1A mà còn dừng đỗ ngay trên sân của cửa hàng xăng dầu số 36, thuộc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh. Sân của cửa hàng xăng dầu trở thành bãi dừng đỗ xe, có những lúc cao điểm xe chật kín sân khiến cho các phương tiện khác muốn vào tiếp ứng nhiên liệu cũng không có đường vào.

Ông Lâm Đức Đồng - cửa hàng xăng dầu số 36 cho biết: Xe container, xe tải và nhiều phương tiện khác chủ yếu dừng đỗ để tài xế ăn sáng tại quán bún Huế. Buổi sáng từ khoảng 4 giờ 30 phút đến 8 giờ xe thường xuyên tấp kín cả cung đường. Đặc biệt, xe từ phía Nam ra Bắc, nhiều tài xế còn trèo qua dải phân cách cứng để sang đường ăn sáng. Sự việc kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến an toàn giao thông.

Sân của Cửa hàng Xăng dầu số 36 trở thành bãi đỗ xe, gây cản trở cho các phương tiện khác khi muốn tiếp nhiên liệu



“Anh em làm việc ở đây thấy rất phản cảm, nhưng cũng chỉ biết nhắc nhở các tài xế để gọn xe và trừ đường cho phương tiện khác vào đổ nhiên liệu. Nhiều tài xế thiếu ý thức còn tùy tiện xả rác thải, chai lọ, hoặc để đất cát rơi vãi xuống sân, chúng tôi phải mất công đi thu dọn, nhặt rác. Việc lắp đặt biển cấm dừng đỗ trên sân cửa hàng xăng dầu là không thể thực hiện, do vậy, chỉ mong lực lượng công an vào cuộc kiểm tra và kịp thời có phương án nhắc nhở, xử lý” - ông Lâm Đức Đồng nói.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Tĩnh cho biết: Vấn đề xe dừng đỗ sai quy định, gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua cửa hàng xăng dầu số 36 ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc đơn vị đã nắm được tình hình. Đoạn đường này hành lang nhỏ, tình trạng xe dàn hàng dừng đỗ trên đường, tài xế trèo qua dải phân cách cứng để đi ăn sáng rất nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là vào mùa đông, hoặc khi trời mưa.

Rất nhiều xe từ phía Nam ra Bắc khi dừng đỗ tài xế trèo qua dải phân cách cứng để sang đường ăn sáng



“Trước phản ánh của dư luận, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở. Đồng thời, giao chủ quán bún Huế ký cam kết, nếu không có chỗ dừng đỗ xe đúng quy định thì không đón khách ăn sáng. Sau đó, nếu tiếp tục vi phạm sẽ có phương án xử lý, không để tình trạng mất an toàn giao thông kéo dài” - thượng tá Phan Hồng Thái cho biết thêm.

Hành vi dừng đỗ xe container, xe tải sai quy định nói trên đã và đang diễn ra, trở thành nỗi lo lắng thường trực cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cần sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn