Hà Tĩnh: Vượt xe tải gặp đàn bò băng qua đường, xế hộp ủi nát dải phân cách

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng hơn 6 giờ sáng nay 9-9, trên Quốc lộ 1A, tuyến đường tránh qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc địa phận phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.

Lúc này chiếc xe tải mang BKS 89C-181.40 (chưa rõ danh tính tài xế) chở trâu đang di chuyển theo hướng Nam-Bắc, khi đi đến khu vực trên thì bất ngờ gặp một đàn bò đang đi qua đường nên giảm tốc độ để tránh.

Your browser does not support the video tag.

Video clip hiện trường vụ tai nạn

Tài xế xe tải và nhiều nhân chứng cho hay lúc đó chiếc xe ôtô con mang BKS 38A-034.88 (chưa rõ danh tính tài xế), chạy cùng chiều phía sau để vượt chiếc xe tải với tốc độ cao. Khi gần vượt lên chiếc xe tải thì tài xế xe con mới phát hiện đàn bò băng qua đường nên không kịp xử lý, tông vào dải phân cách cứng giữa đường. Sau đó, ôtô con va vào phía trước đầu xe tải rồi văng lên nằm ngang trên dải phân cách cứng.

... Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe con nát bét phần đầu và bên hông xe phía tài xế, dầu nhớt và các phụ kiện của chiếc xe con văng khắp mặt đường, tài xế may mắn thoát chết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân ban đầu cũng như điều tiết giao thông.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động