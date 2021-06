Hà Tĩnh: Vốn đầu tư ngân sách nhà nước đạt thấp

Công trình nhà tránh bão, lụt tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).



Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 tháng đầu năm, mặc dù nguồn vốn được bổ sung kịp thời cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự huy động mọi nguồn lực của các đơn vị thi công, tuy nhiên vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của Hà Tĩnh đạt thấp so với kế hoạch.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2021, Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1902,94 tỷ đồng, đạt 25,0% kế hoạch năm, tăng 28,86% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.388,63 tỷ đồng, chiếm 72,97% tổng vốn, tăng 59,40% so với cùng kỳ; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 302,71 tỷ đồng, chiếm 15,91% tổng vốn, giảm 23,48% so với cùng kỳ; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 211,60 tỷ đồng, chiếm 11,12% tổng vốn, tăng 0,78% so với cùng kỳ.

Đánh giá về nguyên nhân trên, Hà Tĩnh nhận định, do thời gian đầu năm, chủ đầu tư chủ yếu đang thực hiện các công trình vốn chuyển tiếp từ các năm trước. Những dự án mới, hiện các đơn vị đang tập trung cho bước chuẩn bị đầu tư như lập dự án, thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật… dẫn đến việc thi công công trình chậm.

Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân mang tính cố hữu khác như ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu yếu… cũng đã phần nào làm cho công tác giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm chậm.

Trong 1 diễn biến liên quan, tính chung 5 tháng đầu năm 2021, kết quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt mức tăng khá, các doanh nghiệp nhìn chung hoạt động ổn định, sản xuất hiệu quả hơn so với năm 2020.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cộng dồn 5 tháng đầu năm 2021 ước tính tăng 20,34% so cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 26,32%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 28,46%, đóng góp 20,96 điểm phần trăm (đây là ngành đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp); Ngành sản xuất và phân phối điện giảm 2,36%, làm giảm 0,54 điểm phần trăm; Ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 9,64%, làm giảm 0,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành.

