Hà Tĩnh: Nguy cơ gầm cầu vượt trở thành "bến xe cóc"

Your browser does not support the video tag.

Video: Xe khách đường dài đón trả khách, bốc dỡ hàng hóa không đúng nơi quy định.

Vô tư dừng đỗ nơi biển cấm

Trên tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua gầm cầu vượt Thạch Linh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) thường xuyên có nhiều xe khách đường dài dừng đỗ, đón trả khách, bốc dỡ hàng hóa. Mặc dù tại đây đã được lắp đặt biển cấm dừng đỗ xe ô tô, nhưng hầu hết các lái xe khách vẫn bất chấp quy định, vô tư dừng xe trên đường đón, trả khách.

Khu vực gầm cầu vượt Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), mặc dù đã có biển cấm dừng đỗ nhưng xe khách đường dài vẫn ngang nhiên đón, trả khách, bốc dỡ hàng hóa.



Vào giờ cao điểm xe khách nườm nượp dừng đỗ trên đường, bóp còi inh ỏi. Người lên xe, người đưa tiễn và cả những người bán hàng rong tấp nập mời chào, biến khu vực gầm cầu vượt Thạch Linh thành “bến cóc” khá nhộn nhịp.

Tại hiện trường, xe khách vào Nam ra Bắc ngang nhiên dừng đỗ ngược xuôi, chiếm dụng hết làn đường, gây khó khăn, nguy hiểm đối với người đi xe máy, xe đạp và các phương tiện tham gia giao thông. Cũng tại đây nhiều lúc còn xẩy ra tình trạng phụ xe chèo kéo, xô đẩy, tranh giành hành khách, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đón, trả khách tùy tiện dọc quốc lộ 1A gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xẩy ra tai nạn.



“Gầm cầu vượt Thạch Linh có rất nhiều xe khách đường dài dừng đỗ, đón trả khách sai quy định nhưng không thấy cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý vi phạm. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm, khiến dư luận lo lắng, bất an về mất an ninh trật tự, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập”, ông Nguyễn Văn Thành ở TP Hà Tĩnh phản ánh.

Không riêng gì gầm cầu vượt Thạch Linh, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện nhiều “bến cóc” cho các phương tiện vận tải hành khách đường dài dừng đỗ, đón trả khách. Trong đó, nhộn nhịp nhất là khu vực cầu vượt thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; ngã tư phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh; ngã tư Thạch Long, huyện Thạch Hà; ngã ba đường Hàm Nghi nối với tuyến tránh Quốc lộ 1A...

Nhiều phương tiện xe khách dừng, đỗ trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) để đón, trả khách, nhận gửi hàng hóa.

...



Ngoài ra, tại nhiều cửa hàng xăng dầu dọc quốc lộ 1A cũng trở thành nơi đón, trả khách, bốc dỡ hàng hóa của hầu hết các phương tiện vận tải hành khách đường dài. Dừng đỗ, đón trả khách ở mọi lúc, mọi nơi sẽ gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra tai nạn khó lường và cho thấy công tác quản lý vận tải hành khách đường dài chưa hiệu quả.

Xử lý vi phạm nhưng chưa triệt để

Dọc tuyến quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phương tiện qua lại rất đông, nhất là xe tải trọng lớn như xe tải, xe đầu kéo, xe container… Trong khi đó, hầu hết các “bến cóc” lại mọc lên ở những khu vực tập trung, nơi có nhiều hàng quán, thường xuyên tập trung đông người. Điều này đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, gây nên sự cạnh tranh không lành mạnh, khó kiểm soát giữa các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách.

Hoạt động vận tải hành khách đường dài qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trở nên lộn xộn, khó kiểm soát



Trao đổi với phóng viên, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh Nguyễn Đình Minh cho biết, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, lập biên bản 44 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền trên 113 triệu đồng; tước 28 giấy phép lái xe, 8 phù hiệu xe. Lỗi vi phạm chủ yếu là đón, trả khách không đúng nơi quy định, chạy sai hành trình, không lắp camera giám sát…

Cũng theo ông Minh, nguyên nhân xe khách đường dài dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định là do ý thức của lái xe còn hạn chế, chủ yếu vì lợi nhuận. Trong khi đó hành khách lại có thói quen liên hệ xe qua điện thoại, không vào bến xe mua vé. Dừng đỗ không đúng nơi quy định nên nếu xẩy ra tai nạn giao thông thì lái xe, chủ xe phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

“Lúc tuần tra, kiểm soát, chúng tôi chú trọng vào những khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là khi có lực lượng thanh tra xuất hiện thì các hộ bán hàng quán dọc đường lại thông báo xe cho khách không dừng đỗ, đón trả khách. Riêng vị trí gầm cầu vượt Thạch Linh lưu lượng xe cộ qua lại rất nhiều, việc đưa lực lượng, phương tiện của đơn vị đến xử lý vi phạm rất khó khăn, nhiều khi không đảm bảo an toàn”, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cho biết thêm.

Xe khách đường dài dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định đã được lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh xử lý vi phạm nhưng chưa triệt để.



Tại buổi làm việc với phóng viên, Thượng tá Phan Hồng Thái- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, công an Hà Tĩnh cho biết, tình trạng xe khách đường dài đón, trả khách không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra. Đơn vị cũng đã tiến hành xử lý nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa triệt để.

“Hiện nay, công an Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. Đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường lực lượng, phương tiện, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác”, Thượng tá Phan Hồng Thái thông tin.

Đội ngũ lái xe khách đường dài được cho là thiếu ý thức, chỉ chú trọng lợi ích kinh tế và nhu của hành khách mà phớt lờ các quy định của pháp luật. Trong khi đó, cũng phải nhìn nhận lại rằng các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh chưa phát huy tròn vai trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nên tình trạng xe khách đường dài đón, trả khách không đúng nơi quy định, “bến cóc” tự phát vẫn mọc lên ở nhiều nơi, gây mất trật tự an toàn giao thông và nhiều hệ lụy khác.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn