Hà Tĩnh: Nâng tổng vốn đầu tư lên gấp đôi, dự án Khu đô thị Nam Phố Châu vẫn đang ì ạch thi công

Dự án “Khu đô thị Nam Phố Châu”, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Với mục tiêu xây dựng khu đô thị mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp quy hoạch được phê duyệt, tạo diện mạo mới cho thị trấn Phố Châu, ngày 18/8/2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2320 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sơn An Hà Tĩnh (ông Nguyễn Khắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Đại diện pháp luật) làm chủ đầu tư dự án “Khu đô thị Nam Phố Châu” trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai trên diện tích đất 88.515m2 thuộc khối 14 và 15 thị trấn Phố Châu với nguồn vốn đầu tư dự kiến ban đầu hơn 77,2 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 4/2019.

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Phố Châu, huyện Hương Sơn”.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, dự án này vẫn còn dở dang khi các hạng mục liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, giao thông…chưa thể triển khai xây dựng theo tiến độ đặt ra.

Đáng quan tâm là trong khi thực trạng xây dựng dự án còn dang dở thì vào ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh lại ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 2320 ban hành ngày 18/8/2016.

Theo đó, tên nhà đầu tư ban đầu là Công ty Cổ phần Sơn An Hà Tĩnh do ông Nguyễn Khắc Sơn là người đại diện pháp luật thì nay là Công ty Cổ phần Sơn An Hương Sơn do ông Nguyễn Hải Luân làm giám đốc là người Đại diện pháp luật.

Quy mô diện tích đất dự án cũng được điều chỉnh xuống còn 63.041,8m2 nhưng tổng mức đầu tư lại được tăng lên gấp 2 lần với tổng số cụ thể là 158,5 tỷ đồng. Tiến độ dự án tiếp tục được lùi thêm 2 năm, về cuối tháng 4/2022.

Quyết đình điều chỉnh và nâng tổng vốn đầu tư dự án.

Ngỡ rằng, với việc tăng vốn đầu tư và điều chỉnh diện tích giảm xuống, dự án “Khu đô thị Nam Phố Châu” sẽ được triển khai rầm rộ và sớm hoàn thành dự án, đi vào sử dụng… Tuy nhiên, đến nay tiến độ dự án hàng trăm tỷ đồng này vẫn đang diễn ra chậm chạp.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Qua quan sát hiện trường, đến nay, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn đang dang dở. Một số Khu đất phục vụ xây dựng đến nay vẫn chưa hoàn thiện…

Dự án với nhiều ngổn ngang...

Đặc biệt hơn, dù đã khởi công dự án tư lâu, nhưng mới đây, ngày 18/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh lại có quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án “Đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Phố Châu, huyện Hương Sơn” của CTCP Sơn An Hương Sơn.

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án “Đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Phố Châu, huyện Hương Sơn”.