Hà Tĩnh: Một doanh nghiệp nộp ngân sách hơn 1.700 tỷ đồng ngay đầu năm

Những chuyến tàu đầu xuân

“Mở hàng” năm sản xuất 2022, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã nhập về số lượng lớn các mặt hàng quặng sắt, than, phế liệu và xuất đi đa dạng các sản phẩm: thép dây, thép cán, thép tấm.

Hoạt động xuất nhập thép và nguyên liệu thép của Formosa tại Cảng Sơn Dương.



Theo đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đầu năm doanh nghiệp nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu phục vụ sản xuất vì lo sợ giá cả các mặt hàng này “leo thang” do ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh thương mại Nga - Ukraine và Trung Quốc – Australia (nguyên liệu sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chủ yếu nhập khẩu từ nước Nga, Australia và một số nước trên thế giới). Với mục tiêu sản xuất đạt 7,5 triệu tấn trong năm 2022, Formosa dự kiến sẽ còn đóng góp lớn cho kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Bên cạnh hoạt động xuất nhập khẩu sôi động của doanh nghiệp “đầu tàu” Formosa, các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ, bột giấy, quặng sắt… cũng liên tục đón tàu lớn vào cảng Vũng Áng “ăn hàng” những tháng đầu năm.

Theo số liệu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng, hơn 1 tháng đầu năm, đơn vị tiếp nhận và làm thủ tục thông quan cho hơn 40 doanh nghiệp qua cụm cảng Vũng Áng – Sơn Dương. Để tạo thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đã thành lập tổ theo dõi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổ có nhiệm vụ nghiên cứu các chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận chính sách.

Gỡ khó cho doanh nghiệp để hàng hóa xuất nhập khẩu tốt hơn

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng Cao Đức Thắng cho biết: “Thời gian qua, tổ giải đáp rất nhiều thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Hầu hết, doanh nghiệp đều lúng túng trong việc xác định có được hưởng chính sách hay không và tổ đã trả lời, kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận chính sách. Ngoài ra, đầu năm, một số doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh đá xây dựng cũng thắc mắc về các mặt hàng nhập khẩu theo Thông tư 04/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng và đã được ngành giải đáp thấu đáo”.

Cán bộ Chi cục Hải quan CảngVũng Áng phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng.



Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đạt 7.968 tỷ đồng mà Cục Hải quan Hà Tĩnh đã giao, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, đảm bảo thông quan nhanh chóng hàng hóa. Bên cạnh đó, Chi cục cũng sẽ tập trung cho nhiệm vụ chống thất thu ngân sách với trọng tâm là công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Tính đến ngày 16/2, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 129 tàu (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021), mở 510 tờ khai (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 496,8 triệu USD (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 138,5 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 358,3 triệu USD. Qua đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.755 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 22% dự toán được giao năm 2022 (dự toán giao thu 7.968 tỷ đồng).

Tác giả: Anh Bình

Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn