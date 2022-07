Hà Tĩnh: Một doanh nghiệp bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Theo đơn tố cáo, Công ty TNHH XD TM Giang Nam có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng, có nguy cơ khiến hàng chục người dân trắng tay. Sự việc đang gây bức xúc, náo động xôn xao cả vùng quê vốn yên bình này.

Công ty TNHH XD TM Giang Nam hoạt động từ nhiều năm nay nhưng nay đã " vườn không nhà trống". Ảnh: Trần Dũng

Theo đơn thư phản ánh của người dân, Công ty TNHH XD TM Giang Nam hoạt động từ nhiều năm nay. Thời gian đầu, công ty làm ăn rất uy tín để tạo dựng lòng tin bằng việc buôn bán vật liệu xây dựng giá rẻ và kinh doanh bất động sản, thu hút, huy động người dân trong huyện đến ký gửi tiền với số lượng lớn các đơn hàng vật liệu xây dựng, thậm chí có nhiều người còn gửi cả tiền cho doanh nghiệp này làm ăn, cứ đến tháng đến nhận lãi.

Tuy nhiên, theo nội dung đơn tố cáo của chị Hoàng Thị Hồng, sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thì trung tuần tháng 5 năm 2021, bà Hoàng Thị Bình - kế toán Công ty TNHH XD TM Giang Nam (có địa chỉ ở TDP Lam Thủy ,Tiên Điền , huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, do ông Nguyễn Văn Nam Giám đốc) trình bày việc sắp tới ký hợp đồng mua vật liệu xây dựng nhà ở sắt thép, xi măng, bê tông và các loại vật liệu khác nhưng thiếu vốn. Công ty cần vốn để ký lấy đơn hàng vật liệu xây dựng số lượng lớn nên đã vay của gia đình chị số tiền 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng ) để kinh doanh. Thời gian vay không lãi suất và chu kỳ trả nợ là hết tháng 12 năm 2021 hoàn tất.

Tuy nhiên, từ khi khoản vay đến hạn thanh toán thì điện thoại ông giám đốc Nguyễn Văn Nam và bà kế toán Hoàng Thị Bình bặt vô âm tín, mất liên lạc không trả lời cũng như đóng cửa Công ty. Quá bức xúc, chị phải làm đơn tố cáo và kêu cứu.

Cũng hoàn cảnh tương tự như chị Hồng, anh Lê Quốc Đạt, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú ở thôn Nam Sơn, xã Xuân Song, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cũng tố cáo và đề nghị tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc và bà Hoàng Thị Bình, kế toán Công ty TNHH XD TM Giang Nam.

Nội dung đơn tố cáo của chị Hoàng Thị Hồng. Ảnh: Trần Dũng

Anh Đạt cho biết: Sau 10 năm đi tha hương xuất khẩu lao động ở nước ngoài, anh gom góp chút tiền để làm ngôi nhà vừa vừa cho cuộc sống gia đình nông thôn. Cuối năm 2021, anh xây dựng nhà ở nên ký hợp đồng mua vật liệu xây dựng sắt thép, xi măng, bê tông và các loại vật liệu khác của Công ty TNHH XD TM Giang Nam (có địa chỉ ở TDP Lam Thủy, Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) do ông Nguyễn Văn Nam làm Giám đốc và bà Hoàng Thị Bình làm kế toán.

Ngày 04/01/2022, anh Đạt nộp số tiền 600.000.000 đồng ( sáu trăm triệu đồng) có phiếu thu kèm theo, và giấy viết tay biên nhận số tiền 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) do bà Hoàng Thị Bình ký.

Trong khi đó, công ty chỉ chuyển cho anh Đạt 100 000 000 đồng ( Một trăm triệu đồng) tiền vật liệu sắt thép, gạch xi măng, số tiền còn lại 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) anh nhiều lần điện thoại đến Công ty để cung cấp vật liệu thi công công trình. Đại diện công ty không trả lời, cũng như đóng cửa công ty và không biết bỏ đi đâu.

Nội dung đơn tố cáo của anh Lê Quốc Đạt. Ảnh: Trần Dũng

...



Còn anh Lê Tiến Dũng, sinh năm 1983, Hộ khẩu thường trú: xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trung tuần tháng 12 năm 2021, anh xây dựng nhà ở nên đã ký hợp đồng mua vật liệu xây dựng, sắt, thép, xi măng, bê tông và các loại vật liệu khác của Công ty TNHH XD TM Giang Nam. Ngày 23 /02/2022, anh nộp số tiền 300.000.000 đồng ( Ba trăm triệu đồng) có phiếu thu của Ngân hàng kèm theo.

Ngày 19/04/2022, anh chuyển số tiền 100.000.000 đồng ( Một trăm triệu đồng) có phiếu thu của Ngân hàng kèm theo.

Ngày 30/06/2022, anh chuyển thêm số tiền 200.000.000 đồng ( Hai trăm triệu đồng) có phiếu thu tích kê Ngân hàng kèm theo. Tổng số tiền mà anh chuyển ký gửi mua vật liệu là 600.000.000 đồng ( sáu trăm triệu đồng).

Tuy nhiên, Công ty chỉ chuyển cho anh Dũng 270 000 000 đồng ( Hai trăm bảy mươi triệu đồng) tiền vật liệu sắt, thép ,gạch, xi măng, để xây dựng. Số tiền còn lại hơn 300.000.000 đồng ( Hơn ba trăm triệu đồng), anh Dũng điện thoại Công ty để cung cấp vật liệu thì đại diện Công ty không trả lời và đóng cửa, không biết đi đâu.

Người dân đổ xô lên cơ quan Công an trình báo và nộp đơn tố cáo Công ty TNHH XD TM Giang Nam. Ảnh: Trần Dũng

Những ngày qua, người dân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng Hà Tĩnh để tố cáo Công ty TNHH XD TM Giang Nam có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị sớm có biện pháp ngăn chặn, không để giám đốc Công ty TNHH XD TM Giang Nam bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản.

UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cũng đã nắm được thông tin tình hình và chỉ đạo Công an huyện khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, không để những người bị kích động gây mất an ninh trật tự hoặc gây thương tích cho người khác, dẫn đến vi phạm pháp luật Hiện, Công an huyện Nghi Xuân cũng đang xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong nhiều năm qua, xuất hiện tình trạng các công ty kinh doanh vật liệu xây dựng huy động vốn ký gửi với số tiền lớn để mua vật liệu xây dựng giá rẻ hay chào mời cho vay hùn vốn cổ tức để tính lãi. Sau đó, các công ty này tuyên bố vỡ nợ, để lại nhiều hệ lụy xấu trong xã hội.

Từ thực trạng này, rất mong các cơ quan chức năng Hà Tĩnh cần sớm có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của những công ty, đại lý thu mua vật liệu, nhận ký gửi tiền để tránh những hậu quả xấu tương tự xảy ra.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng Hà Tĩnh điều tra làm rõ,

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới bạn đọc.

Tác giả: Trần Dũng – Phan Châu

Nguồn tin: thuonghieuvaphapluat.vn