Hà Tĩnh: Lợi dụng phong hóa, Công ty Như Nam khai thác hàng trăm m3 cát

Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn có tổng đầu tư 160 tỷ. Riêng đoạn Thôn An Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có tổng đầu tư trên 10 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Như Nam có địa chỉ tại phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh thi công.

Cát được lấy từ lòng sông Ngàn Phố để phục vụ công trình kè.

Sáng ngày 1/3, PV An ninh Tiền tệ có mặt tại công trường chứng kiến cảnh máy múc và xe tải đang hoạt động hết công suất để vận chuyển cát từ dười bờ sông lên đỉnh kè để tiến hành thi công.

Một người dân thôn An Thịnh, xã An Hòa Thịnh cho biết: Đây là bãi bồi cát mấy năm nay lũ lụt bồi lên nên đỡ sạt lở. Nhiều lần họ mang xe đến múc nhưng dân làng quyết không cho vì múc cát sẽ sạt lở bờ sông. Nay doanh nghiệp về thi công kè họ múc cát như vậy dân hết sức hoang mang.

Công ty TNHH Như Nam ngang nhiên khai thác cát mà không bị xử lý.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh thừa nhận có sự việc và đang cho anh em chuyên môn tiến hành kiểm tra đình chỉ.

Đại diện Công ty TNHH Như Nam thừa nhận: Trong quá trình phong hóa làm kè, doanh nghiệp đã tận dụng lấy cát để thi công.

Được biết, Dự án xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Phố do Công ty TNHH Như Nam thi công được thiết kế vật liệu đầu vào gồm: Cát, Đá… sẽ lấy từ các mỏ và bãi vật liệu trên địa bàn huyện Hương Sơn.

