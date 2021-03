Hà Tĩnh: Liên tiếp xử lý các vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Lực lượng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê kiểm đếm khối lượng cát khai thác trái phép tại nhà ông Ngô Đăng Hiệu

Chiều ngày 30/3, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa phát hiện và xử lý liên tiếp 2 trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Theo đó, vào hồi 9h15" ngày 28/3/2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Hương Khê và chính quyền xã Hà Linh phát hiện tại khu vực vườn phía sau nhà của ông Ngô Đăng Hiệu (tại xóm 1 xã Hà Linh, huyện Hương Khê) đang tập kết khoảng 88m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện khối lượng cát trên được hút lên từ khu vực lòng sông Ngàn Sâu thông qua hệ thống vòi hút từ thuyền, bè sông trước nhà qua đường.



Kiểm tra thủ tục giấy tờ về nguồn gốc cát nói trên thì ông Ngô Đăng Hiệu không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Trước đó, khoảng 8h15" sáng cùng ngày (28/3), tại khu vực tuyến đường liên xã Hà Linh - Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện bắt giữ xe ô tô tải BKS 38H – 003.25 do Nguyễn Văn Tịnh (SN1981, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) điều khiển, vận chuyển khoảng 7m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được thủ tục giấy tờ liên quan đến nguồn gốc cát nói trên.

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 10 vụ việc với 13 đối tượng khai thác, vận chuyển khoáng sát trái phép; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền lên đến 100 triệu đồng.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao Thông