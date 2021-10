Hà Tĩnh: Lãnh đạo địa phương xác nhận có người bị thương sau vụ nổ kinh hoàng trong đêm

Ngày 8/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh xác nhận vào tối qua trên địa bàn xảy ra một vụ nổ lớn, tại hiện trường có nhiều mảnh kim loại găm khắp nơi. Trường hợp bị thương đã được đưa đi cấp cứu, hiện tại cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực nơi xảy ra vụ nổ.



Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng hơn 22h đêm 7/10, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn, vị trí xảy ra vụ nổ trên quốc lộ 8A đoạn qua trước khu vực một khách sạn ở xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có mặt để phối hợp với công an bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự. Tại hiện trường, công an phát hiện có vết máu cùng nhiều mảnh kim loại găm vào nhà dân, bờ rào, thành xe ô tô...

Theo lãnh đạo xã Sơn Phú, có người bị thương sau vụ nổ đã được đưa đi cấp cứu, nhiều mảnh vỡ bằng kim loại, hiện chưa xác định được vật kim loại này là gì. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc có hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát trước khách sạn. Một số đối tượng liên quan đã được Công an triệu tập để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

