Hà Tĩnh: Kỳ lạ tuyến đường 80 tỷ, "thần chết" ngày đêm rình rập cướp mạng sống dân

Dự án đường Phúc Trạch - Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành vào cuối tháng 8/2019.

Hàng ngàn khối đất đá đã đổ sập xuống đường

Tuyến đường này dài hơn 8 km nối từ đường mòn Hồ Chí Minh (xã Phúc Trạch) đến xã Hương Liên, Hương Lâm, đây là những xã khó khăn nhất của huyện Hương Khê.

Trước đây, để vào các xã Hương Lâm, Hương Liên phải mất cả tiếng đồng hồ đi trên Huyện lộ 5, ngoằn ngoèo, mặt đường bong tróc, ổ gà, ổ voi.

Tuyến đường này hoàn thành có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, rút ngắn khoảng cách đi lại giữa người dân các xã Hương Lâm, Hương Liên với trung tâm huyện Hương Khê.

Tính mạng của người dân bị đe dọa khi đi qua những điểm sạt lở vì những tảng đá vẫn treo lơ lửng trên đầu

Thế nhưng, vào cuối tháng 8/2019 khi tuyến đường hoàn thành, chuẩn bị bàn giao thì xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc theo mái ta – luy của tuyến đường. Sau gần 1 năm, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Ghi nhận của PV, dọc 2 bên tuyến đường này nhiều phần mái ta-luy bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục ngàn khối đất đá đã bị đổ sập, vùi lấp nhiều đoạn mương thoát nước của tuyến đường, đất đá cũng tràn ra hơn nữa mặt đường.

Đá dùng để làm vật liệu xây dựng không được dọn dẹp

Nguy hiểm hơn, hiện nay trên các mái ta-ly dốc thẳng đứng hàng chục tảng đất, đá nặng hàng tấn đang nằm cheo leo, vất vưởng và có thể đổ sập xuống đường bất cứ lúc nào. Và đây thực sự là những cái bẫy chết người với người đi đường, cũng như vật nuôi.

Đất, đá được dùng làm vật liệu xây dựng sau khi hoàn thành không được thu dọn mà vứt vương vãi trên mặt đường.

Nhìn cảnh người dân luồn lách qua những tảng đá, khối đất bị sạt lở mà không khỏi rùng mình.

Chị Nguyễn Thị Hương (xã Hương Liên) cho biết: “Khi tuyến đường hoàn thành, chúng tôi rất mừng vì đi lại thuận tiện. Nhưng giờ đường bị sạt lở rất nghiêm trọng nhưng không thấy ai khắc phục. Đi qua những đoạn bị sạt chúng tôi rất lo lắng, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác”.

Mương thoát nước 2 bên tuyến đường bị đất đá vùi lấp

Ông Nguyễn Thế Cường, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc (đơn vị thi công tuyến đường) cho biết, hiện nay dự án chưa thể bàn giao vì đường bị sạt lở.

“Đáng lẽ tuyến đường được bàn giao vào tháng 8/2019, tuy nhiên sau đó thì xảy ra sạt lở do mưa lũ nên đến giờ vẫn chưa thể bàn giao được”, vị này cho biết.

Cũng theo vị này thì phần sạt lở nằm ngoài phạm vi của công trình. “Phần sạt lở nằm ngoài phạm vi của công trình. Tuyến đường chỉ thiết kế bạt mái ta –tuy, chứ không có tường chắn, rãnh đỉnh”, vị này nói thêm và cho biết đường có độ dốc cao thì việc xảy ra sạt lở là bình thường.

Những cái bẫy chết người treo lơ lửng trên đầu dân gần 1 năm nay không được xử lý

Ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Hương Liên cho biết, tình trạng sạt lở xảy ra vào tháng 8/2019. Chính quyền xã cũng đã đề xuất với huyện đề nghị có hướng khắc phục để đảm bảo an toàn nhưng chưa thấy làm.

“Chúng tôi và người dân bây giờ chủ yếu đi lại trên con đường này nhưng việc khắc phục thì quá chậm. Chúng tôi đề xuất, thậm chí tiếp xúc đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, tỉnh cũng đề xuất cả rồi nhưng đến nay chưa thấy thực hiện”, ông Đinh Văn Sánh cho biết.

Cũng theo vị này thì trên tuyến đường này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông.

Dù có biển cấm nhưng người dân không có sự lựa chọn

“Từng có vụ tai chết người, còn tai nạn xảy thì xảy ra nhiều. Nếu không được khắc phục sớm thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn”, vị này cho biết và giải thích rằng nguyên nhân là do đất đá dùng để làm vật liệu xây dựng sau khi hoàn thanh không được dọn dẹp và vứt vương vãi trên mặt đường.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hương Liên thì chỉ cần một đợt mưa thì những tảng đá, đất có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào và hết sức nguy hiểm.

“Nếu chưa có giải pháp lâu dài thì trước mắt cho nạo vét phần sạt lở để người dân đi lại cho an toàn chứ tôi thấy rất nguy hiểm. Trời mưa to to, người dân đi qua đoạn sạt lở này phải chạy thật nhanh vì đất đá có thể đè xuống bất cứ lúc nào”, vị này lo lắng.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân Trí