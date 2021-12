Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm cán bộ đánh bạc ở trạm y tế xã

Sáng 15/12, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội danh Đánh bạc. Đáng nói, trong 5 bị can bị bắt giữ, có 4 bị can là cán bộ xã, thôn.

Cụ thể danh tính 5 bị can gồm: Lê Thế Hùng, cán bộ tư pháp xã Sơn Trà; Phạm Ngọc Quý, Trạm trưởng trạm Y tế xã Sơn Long; Lê Thế Anh, Phó Chủ nhiệm HTX Sơn Long; Thái Văn Toại, thôn Đội trưởng thôn 3, xã Sơn Long và Lê Đình Cường, làm nghề buôn bán thịt lợn.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 9/12, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang 5 đối tượng nói trên đang có hành vi đánh bài ăn tiền tại Trạm Y tế xã Sơn Long.

Tại hiện trường, Công an huyện Hương Sơn thu giữ trên 9 triệu đồng và một bộ bài tú lơ khơ. Khám xét trong người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 triệu đồng. Các đối tượng đã được cho tại ngoại.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Hương Sơn điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

