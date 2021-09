Hà Tĩnh: Hàng trăm người chen lấn tại điểm tiêm vaccine Covid-19

Chiều ngày 21/9, nhiều người dân có mặt tại Bệnh viện Đa khoa TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không khỏi “choáng” trước hình ảnh hàng trăm người dân chen chúc để làm thủ tục tiêm vaccine Covid-19.

Hàng trăm người chen nhau tại điểm tiêm vaccine Covid-19 Bệnh viện Đa khoa TX Hồng Lĩnh

Theo quan sát, tại khu vực làm thủ tục, ngoài các dãy ghế cố định, bệnh viện đã bố trí nhiều ghế nhựa và làm hàng rào để phân luồng nhằm đảm bảo khoảng cách. Tuy nhiên, lượng người dân đến tiêm cùng lúc quá đông nên đã xảy ra tình trạng chen lấn.

Có mặt tại điểm tiêm nay, anh Nguyễn Đình Nguyên vẫn không tin vào mắt mình, cho biết: "Bệnh viện có bố trí ghế theo khoảng cách và hàng rào phân luồng, nhưng không có nhân viên y tế hay bảo vệ hướng dẫn nên người dân mạnh ai nấy làm".

Your browser does not support the video tag.

Video cảnh chen lấn tại điểm tiêm vaccine Covid-19 Bệnh viện Đa khoa TX Hồng Lĩnh

“Rất mong chính quyền và ngành chức năng khẩn trương chấn chỉnh tình trạng này. Bởi, chỉ cần 1 người mang mầm bệnh thì hậu quả sẽ rất khôn lường”, anh Nguyên nói.

...

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thái Lâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TX Hồng Lĩnh thừa nhận và xin rút kinh nghiệm khi để xảy ra thực trạng này.

Theo ông Lâm, ngày hôm nay bệnh viện triển khai tiêm vaccine cho tiểu thương các chợ, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và một số thương bệnh binh...

Để đảm bảo giãn cách an toàn, bệnh viện có phân chia thời gian tiêm và ghi rất rõ trong giấy hẹn. Tại sân, bệnh viện cũng đã bố trí ghế ngồi theo khoảng cách và hàng rào phân chia.

Trong khi nhiều hàng ghế vẫn bỏ trống thì nhiều người dân lại chen lấn nhau cách đó không xa

Tuy nhiên, người dân không chú ý đến thời gian ghi trên giấy hẹn mà ồ ạt đến điểm tiêm nên xảy ra tình trạng tập trung đông người.

"Ngay trong chiều hôm nay, chúng tôi đã phải tạm dừng 3 - 4 lần để giải thích cho người dân hiểu rõ. Chiều tối hôm nay, bệnh viện sẽ họp rút kinh nghiệm lại việc triển khai tiêm vaccine. Đặc biệt, nếu cần thiết thì sẽ đề nghị Công an huyện bố trí lực lượng hỗ trợ bệnh viện trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian tiêm vaccine", ông Lâm nói.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao Thông