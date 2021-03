Hà Tĩnh: Hàng trăm giáo viên khó khăn vì bị chậm lương

Trường Tiểu học Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn



Giáo viên lâm cảnh khó khăn, vay nhau tiêu tạm

Ngày 22.3, tin từ một lãnh đạo Trường Tiểu học Thạch Mỹ cho biết, bình thường cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường nhận lương vào ngày 12 hằng tháng, nếu rơi vào cuối tuần thì sẽ trả vào ngày 14. Thế nhưng, đến nay, toàn thể cán bộ, giáo viên của trường chưa được nhận lương tháng 3, dù đã chậm 10 ngày. Nguyên nhân, được lãnh đạo này cho biết, phía Kho bạc huyện Lộc Hà chưa giải ngân vì trường dư 2 định biên.

Cụ thể, trường có định biên là 28 người, nhưng hiện đang có 30 người trong biên chế, dư 2 người nên đang bị treo lương tất cả. 2 định biên của trường đang dư là giáo viên âm nhạc và mỹ thuật. Trong khi đó, về văn hóa đang thiếu 1 giáo viên. Với 30 định biên của trường, mỗi tháng quỹ lương chi trả là hơn 250 triệu đồng.

Tương tự, Trường Mầm non Bình An có tất cả 34 định biên, nhưng hiện trong biên chế là 35 người nên đang dư 1 người. Nguyên nhân dư là sau sáp nhập Trường Mầm non An Lộc với Bình Lộc thì dư 1 kế toán, nên nhà trường đã bố trí kế toán còn lại vào vị trí văn thư. Với lý do dư một định biên, hiện tất cả 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đang bị chậm lương tháng 3. Điều đó gây khó khăn cho hầu hết các giáo viên.

“Chậm lương khó khăn nên người này vay người khác để tiêu tạm đã. Mong sao Kho bạc sớm tạo điều kiện để cấp tiền trả lương sớm cho các cô để các cô bớt khó khăn” - một hiệu trưởng bày tỏ.

Nguyên nhân do đâu?

Ngày 22.3, ông Trần Hữu Xuân - Phó Giám đốc Kho bạc huyện Lộc Hà - cho hay, hiện trên địa bàn huyện Lộc Hà có 10 trường dư định biên nên theo quy định tại Nghị định 11 của Chính phủ và Thông tư 62 của Bộ Tài chính năm 2020, Kho bạc chưa giải ngân nên chậm lương của hơn 300 cán bộ, giáo viên các trường dư định biên đó.

Cũng theo ông Xuân, từ tháng 12.2020, phía Kho bạc Lộc Hà đã có thông báo đến Phòng Nội vụ huyện Lộc Hà về việc gửi danh sách chỉ tiêu biên chế năm 2021 để Kho bạc có cơ sở giải ngân chi trả lương cho giáo viên. Thế nhưng, đến nay, họ vẫn chưa có danh sách gửi sang. Với việc chậm đó, trong tháng 1 và tháng 2, Kho bạc đã phải linh động cho các trường tạm ứng lương. Còn tháng 3 này, Kho bạc chưa giải ngân là thực hiện đúng theo quy định. Hiện Kho bạc chờ huyện Lộc Hà phê duyệt danh sách biên chế để giải ngân chi trả lương.

Với câu hỏi tại sao mỗi trường chỉ dư một, vài định biên mà “treo” lương của toàn bộ cán bộ, giáo viên các trường đó, ông Xuân giải thích do không rõ ai là người trong diện dư định biên để mà “treo” lương người đó nên phải “treo” tất cả. Vị này cũng giải thích, nếu phía các nhà trường có dư định biên đề nghị giải ngân cho những người trong định biên mà chưa chi trả cho người thuộc diện dư định biên, thì Kho bạc cũng sẽ giải ngân để chi trả cho số trong định biên đó.

Làm việc với lãnh đạo huyện Lộc Hà để rõ hơn về vấn đề bất cập dư định biên ở nhiều trường cũng như giải pháp tháo gỡ thì vị này yêu cầu đăng ký nội dung qua Văn phòng để được bố trí, cung cấp thông tin sau.

