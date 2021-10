Hà Tĩnh: Hàng nghìn học sinh nghỉ học do mưa lũ

Trường THPT Hà Huy Tập ngập sâu (Ảnh Anh Tú)

Những ngày qua, do tình hình mưa lớn kéo dài kết hợp với các hồ chứa xả lũ đã gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương. Trước tình hình này, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Đồng thời lên phương án dạy học trực tuyến ổn định việc học.

Giáo viên trường Mầm Non Thạch Tân (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà), kê dụng cụ học tập của trẻ lên cao tránh hư hỏng do nước lũ

Theo đó, tại huyện Cẩm Xuyên, trong sáng 18/10, đã cho hơn 15.000 học sinh thuộc 34 trường từ Mầm non đến THCS được nghỉ học. Ngoài ra, nhiều trường THPT do bị ngập nặng cũng nghỉ học trong sáng nay. Tại trường THPT Hà Huy Tập, do địa hình thấp trũng, thoát nước chậm nên nhiều khu vực bị ngập sâu từ 0,5-0,7m. Riêng khu vực nội trú ngập gần 1m. Nhà trường đã cho 1.600 học sinh tạm dừng việc học tại trường chuyển sang học trực tuyến. Thành phố Hà Tĩnh cũng triển khai dạy học trực tuyến tại 7 trường THCS trên địa bàn do ảnh hưởng bởi thời tiết. Ngoài ra, các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS tại xã Đồng Môn cũng tạm nghỉ do trường học và các thôn xóm vẫn đang bị ngập cục bộ.

Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên) bị ngập sâu do mưa lũ (Ảnh: Anh Tú)

“Trong ngày hôm qua, các trường từ Mầm non đến THCS đã có thông báo cho học sinh nghỉ học. Nhưng sáng nay, mưa ngớt, các tuyến đường không bị ngập nên nhà trường đã cho học sinh đi học trở lại. Hiện, khối THCS chỉ có trường THCS Lê Bình và THCS Thạch Trung học trực tiếp tại trường, còn 7 trường còn lại đang học trực tuyến. Trong chiều nay thời tiết ổn định, các trường sẽ trở lại học bình thường”, bà Trần Thị Thủy Nga, Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh thông tin.

