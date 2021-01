Hà Tĩnh: Hãi hùng xe tải đi ngược chiều, lấn làn đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc được ghi lại bằng camera điện thoại vào sáng 11/1 trên tuyến đường Quang Trung (QL1A), đoạn qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Người dân tham gia giao thông đã ghi lại được cảnh một xe tải đang ngang nhiên đi ngược chiều lấn làn ngoài cùng bên trái của tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xe tải mang BKS 38C-017.92 hiệu Huyndai đi ngược chiều đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 11/1, chiếc xe tải mang BKS 38C-017.92 hiệu Huyndai màu trắng mang thương hiệu của Công ty Cổ Phần Vận tải xây dựng và Thương mại Tân Mai Linh, thùng xe được phủ bạt, đi trên tuyến đường có biển cấm đi ngược chiều theo hướng Nam-Bắc.

Điều đáng nói, vào thời điểm này, tuyến đường đang có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông. Do đó, các phương tiện đi đúng chiều cảm thấy bối rối khi phát hiện ra xe tải đang đi ngược chiều đã kịp thời đánh lái, để tránh được một tai nạn thảm khốc có thể xảy ra.

Xe tải thuộc Công ty Cổ phần Vận tải xây dựng Và Thương mại Tân Mai Linh

Chiếc xe đi ngược chiều khiến các phương tiện khác buộc phải nhường đường

Trao đổi với PV, Thiếu tá Trần Hữu Hương, Đội trưởng Đội cảnh sát CSGT-TT Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, nếu người dân cung cấp đủ hình ảnh, đơn vị sẽ cho xác minh và tiến hành mời chủ phương tiện lên làm rõ và xử phạt.

Theo tìm hiểu, chế tài xử phạt cho hành vi vi phạm này theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ cao nhất lên đến 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 - 4 tháng. Mức xử phạt là không nhẹ nhưng sự coi thường luật lệ của nhiều người đi đường khiến các phương tiện khác rất khó xử lý và phản ứng với tình huống bất ngờ xảy ra, dễ dàng dẫn đến tai nạn giao thông.

có địa chỉ tại số 4, ngõ 23, đường 3/2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), người đại diện pháp luật là Lê Thanh Huyền. Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ năm 2001, có ngành nghề đăng ký kinh doanh là Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

