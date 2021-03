Hà Tĩnh: Đã bỏ hướng dẫn "cứng nhắc" về hỗ trợ nhà hư hỏng do thiên tai

Sau một thời gian bị đình chỉ, nay gia đình bà Vinh ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã được tiếp tục khởi công để xây nhà diện hỗ trợ do ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn.

Như Lao Động đã đăng tải các bài viết "Hà Tĩnh: Có cứng nhắc khi quy định điều kiện hỗ trợ nhà ở hư hỏng do lũ lụt", và "Vụ đình chỉ làm nhà hư hỏng do lũ lụt: Do áp lực tiến độ?", phản ánh việc huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo cho 16 hộ gia đình có nhà cửa hư hỏng do lũ lụt khởi công xây nhà mới trong những ngày đầu tháng 1.2021, trong đó có hộ bà Vinh ở xã Cẩm Mỹ.

Thế nhưng, khi một số hộ đã triển khai khởi công thì bỗng dưng bị huyện này đình chỉ thi công với lý do tiêu chí của Sở LĐTBXH đưa ra sau này là khắt khe, sợ không đáp ứng được điều kiện để được hỗ trợ.

Thời điểm huyện Cẩm Xuyên cho khởi công làm nhà cho các đối tượng được hỗ trợ thì Ban Chỉ đạo 22 của tỉnh Hà Tĩnh chưa phê duyệt danh sách các đối tượng được hỗ trợ, nhưng huyện vẫn chỉ đạo làm, được ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên giải thích do áp lực tiến độ mà trên giao.

Cụ thể, là văn bản số 03 ngày 17.12.2020 của Ban Chỉ đạo 22 đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ dân tránh bão lũ, theo đó mỗi huyện phải khởi công từ 50 - 100 nhà trước ngày 15.1.2021

Ngày 1.3, ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, sau khi Ban Chỉ đạo 22 phê duyệt danh sách các đối tượng được hỗ trợ làm nhà ở kiên cố trên địa bàn tỉnh (đợt 1) thì huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn cho tiếp tục khởi công làm nhà. Theo đó, trong đợt 1 này, huyện Cẩm Xuyên có 38 đối tượng được hỗ trợ làm nhà ở kiên cố. Trong đó, 11 đối tượng thuộc gia đình có công; 13 đối tượng là hộ nghèo; 14 hộ bị thiệt hại do thiên tai.

Theo quyết định phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đợt 1) của Ban chỉ đạo 22 tỉnh Hà Tĩnh thì hỗ trợ làm 960 ngôi nhà với tổng số tiền 67,2 tỉ đồng. Đây là nguồn kinh phí xã hội hóa 100%.

Ngôi nhà của bà Vinh hư hỏng do ảnh hưởng thiên tai trận lũ lụt năm 2020. Ảnh: Trần Tuấn.



Ông Nguyễn Xuân Thái - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, trẻ em và bình đẳng giới thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quyết định phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng đợt 1 mà Ban Chỉ đạo 22 phê duyệt có điều chỉnh khác so với văn bản hướng dẫn số 121 trước đây. Đó là các đối tượng đều được hỗ trợ bằng nhau mức 70 triệu đồng/nhà.

Còn trước đó, theo hướng dẫn tại văn bản 121 ngày 21.12.2020 của Ban Chỉ đạo 22 thì hỗ trợ xây nhà mới cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai là 80 triệu đồng/nhà đối với các hộ nằm trong vùng thường xuyên bị bão, lũ, lụt; 70 triệu đồng/nhà đối với các hộ nằm ngoài vùng thường xuyên bão, lũ, lụt.

Nguyên nhân hỗ trợ mức bằng nhau như vậy, theo ông Thái là vì với hướng dẫn điều kiện “thường xuyên bị ngập lụt” có những khó khăn trong việc xác định, chứng minh dẫn đến những vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Về việc thông báo trước đây của huyện Cẩm Xuyên là hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà và chỉ đạo gia đình khởi công, nhưng nay thông báo lại chỉ hỗ trợ mức 70 triệu đồng trên nhà, bà Dương Thị Vinh (74 tuổi, trú thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) chia sẻ, bị hụt mất 10 triệu cũng khó khăn thêm cho bà. Tuy nhiên, bà cũng rất vui mừng vì được hỗ trợ để tiếp tục khởi công xây gian nhà mới vì nhà cũ đã hư hỏng không thể ở.

