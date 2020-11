Hà Tĩnh: Công ty Việt Nam I có dùng nước bẩn trộn bê tông thi công đường?

Qua nhiều ngày quan sát tại dự án Xây lắp công trình Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh (giai đoạn 1), PV phát hiện và nghi ngờ đơn vị thi công không dùng nước đúng tiêu chuẩn.

Cụ thể ngay tại công trình công nhân dùng nước bẩn dưới ruộng, bãi sình lầy, thậm chí lấy chính nước thải dưới hạng mục mương vừa thi công để trộn bê tông. Thời điểm PV có mặt tại công trường, có 2 nhóm công nhân đang thi công hạng mục đổ bê tông mương và cống thoát nước.

Thời điểm nhóm công nhân đang thi công không có sự giám sát của cán bộ kỹ thuật...

Tại đây, cát, đá, xi măng, máy trộn bê tông sẵn sàng, chỉ thiếu nước sạch. Để có nước trộn bê tông, đơn vị thi công đã dùng máy bơm cắm vòi hút lấy nước thải ngay cạnh công trình, dùng vòi dẫn dài hàng chục mét, bơm nước vào 1 thùng phi ngay bên cạnh máy trộn, sau đó múc nước từ thùng vào máy để trộn bê tông.

Điều đáng nói, thời điểm nhóm công nhân trộn bê tông để thi công hạng mục đổ bê tông mương thoát nước, vắng bóng chỉ huy công trình, đơn vị giám sát thi công cũng như cán bộ giám sát kỹ thuật.

Khu vực trộn bê tông không có bảng cấp phối, chất lượng cát nghi không đạt tiêu chuẩn

Theo một người trong nghề xây dựng thì nước dùng để trộn bê tông hiện nay được áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 4506: 2012. Nguồn nước dùng để trộn bê tông phải được kiểm tra chặt chẽ về độ pH, lượng ion sunfat, ion clorua, tạp chất hữu cơ…

Nhìn chung các tiêu chuẩn của nước dùng để trộn bê tông thấp hơn nước sinh hoạt một chút. Nước trộn bê tông phải có lượng tạp chất hữu cơ dưới 15 mg/l; độ pH lớn hơn 4 và nhỏ hơn 12,5 (trung tính, không quá kiềm cũng không quá axít).

Trong khi nước ruộng, nước ở bãi sình lầy, nước thải dưới cống chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã không đạt TCVN 4506: 2012. Tạp chất hữu cơ (chẳng hạn như bùn) được bơm lên rất lớn, nằm xen lẫn các hạt xi măng làm ảnh hưởng đến kết cấu bê tông. Độ pH trong nước nếu quá axit sẽ ăn mòn bê tông, nếu quá kiềm sẽ làm bê tông nhanh lão hóa và giòn.

Để có nước trộn bê tông, đơn vị thi công đã dùng nguồn nước này để trộn

Chính vì tiêu chuẩn nước trộn bê tông chỉ thấp hơn nước sinh hoạt một chút nên thông thường nhà thầu sử dụng nước sinh hoạt. Theo tìm hiểu của PV, 1m3 bê tông cần từ 170 - 197 lít nước. Đơn giá nước trộn bê tông cũng được tính theo đơn giá nước sinh hoạt, tức khoảng 8.000 đồng/m3.

Bất kỳ một công trình nào khi xây dựng phương án vốn đều có kinh phí dùng để mua nước trộn bê tông, vậy nguồn kinh phí này ở dự án Xây lắp công trình Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) đã "đi" đâu?

Chất lượng bê tông liệu có đạt tiêu chuẩn?

Được biết, gói thầu Xây lắp công trình Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) do UBND TX Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư. Ban QLDA thị xã Hồng Lĩnh là bên mời thầu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I (viết là Công ty Việt Nam I) được công bố là đơn vị trúng thầu theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND do ông Lê Văn Bình (Phó chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh thời điểm đó) ký ngày 07/8/2020.

Cụ thể, giá mời thầu là 11.320.000.000 đồng, giá trúng thầu là 11.299.336.000 đồng, giảm so với giá mời thầu 20.664.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,18% (Thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng).

Điểm giao cắt đường Lê Hữu Trác được đào sâu nhưng không có biển cảnh báo an toàn

Thông tin đến PV, một vị lãnh đạo Ban QLDA thị xã cho biết, đơn vị Tư vấn giám sát là Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Minh Long, có trụ sở tại khối phố Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Người đại diện pháp luật là ông Trương Trung Kiên. Công ty này hoạt động từ năm 2015, có ngành nghề kinh doanh chính là: hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Một công trình có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách, từ tiền thuế của nhân dân đóng góp mà có dấu hiệu thi công cẩu thả, dùng nước bẩn để trộn bê tông, đơn vị Tư vấn giám sát thi công và cán bộ kỹ thuật của nhà thầu thiếu sự kiểm tra giám sát để mặc công nhân tự do làm ẩu. Dư luận có quyền hồ nghi về năng lực chuyên môn và trách nhiệm của đơn vị thi công.

Trước đó, như An ninh Tiền tệ đã đưa tin, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I là đơn vị thi công gói thầu: Cải tạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Hồng. Người dân phản ánh, công trình thi công dở dang, chậm tiến độ, tại công trường không có biển báo an toàn, thi công nhếch nhác, vật liệu và rác thải xây dựng tràn ra đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trời nắng thì bụi bẩn, mưa thì lầy lội, trơn trượt... khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I, có trụ sở tại số 71, đường QL1A, Tân Trung, phường Thạch Trung, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), người đại diện pháp luật là ông Trần Hải Nam. Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2009, có ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Theo thông tin trên hệ thống đấu thầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I đã tham dự 15 gói thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh và trúng cả 15 gói, tỷ lệ trúng thầu 100%.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

