Hà Tĩnh: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Việt Nam I thi công kiểu 'bẫy' người dân

Ghi nhận của PV, tại gói thầu xây lắp Chỉnh trang đô thị, cải tạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), các hạng mục thi công còn dang dở, các biển báo an toàn hoàn toàn biến mất.

Bên cạnh đó, không có công nhân làm việc cũng như hướng dẫn giao thông an toàn trên tuyến đường này.

Không có biển cảnh báo, vật liệu để choán hết nửa đường đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc rẽ vào đường Minh Khai

Ngoài ra còn xuất hiện nguy cơ mất an toàn giao thông khi đơn vị thi công "vô tư" để vật liệu xây dựng, hạ tầng các điểm vuốt nối, giật cấp có độ vênh cao rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Điểm nối giữa đường cũ và đường đang thi công có độ chênh lệch lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông kể cả ban ngày lẫn ban đêm

Bên cạnh đó, công trình thi công có dấu hiệu chậm tiến độ, đường hạ nền làm dở dang khiến các hộ gia đình dọc tuyến đường muốn vào nhà phải kê ván hoặc gạch để đi. Nhiều hộ dân phải bịt bạt kín mít trước nhà để chống bụi.

Những người dân ở đây phản ánh, dự án được triển khai từ đầu năm 2020, tuy nhiên đến nay không thấy nhà thầu thi công tiếp. Việc này gây rất nhiều phiền toái cho họ, bởi ngoài việc đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trời nắng thì bụi bẩn, mưa thì lầy lội, trơn trượt.

Rác thải xây dựng vứt ngổn ngang chiếm cả lối đi

Trao đổi với PV, một vị cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh (Ban QLDA) cho biết, lý do chậm tiến độ là do một số hộ dân chưa đồng tình và phát sinh một số hạng mục do người dân yêu cầu, cũng như do thời tiết vừa qua mưa gió kéo dài nên hiện tại công trình đã quá thời hạn, hiện chúng tôi đang trình xin gia hạn thêm thời gian để nhà thầu sớm hoàn thiện công trình.

Về vấn đề đơn vị thi công nhếch nhác, thiếu biển cảnh báo an toàn, thì vị cán bộ này cho hay: "Tôi với anh Thiện (tức Phó giám đốc Ban QLDA) mới ở công trình ra... PV hãy liên hệ với vị Phó giám đốc Ban QLDA để có thêm thông tin".

Thông tin về gói thầu, thời gian khởi công và ngày hoàn thành dự kiến

Được biết, gói thầu xây lắp Chỉnh trang đô thị, cải tạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Hồng do UBND TX Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư; được đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ban QLDA thị xã Hồng Lĩnh là bên mời thầu.

Cụ thể, giá mời thầu là 3.368.614.000 đồng, giá trúng thầu là 3.359.368.000 đồng, giảm so với giá mời thầu 9.246.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,2%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng.

Cát, khuôn đúc và cấu kiện để ngổn ngang chiếm lối đi

Tại gói thầu này, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I là đơn vị duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu theo Thông báo trúng thầu số 2307/QĐ-UBND do ông Trần Quang Tuấn (Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh thời điểm đó, nay đã chuyển công tác làm Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Đức Thọ) ký ngày 28/11/2019.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I, có trụ sở tại số 71, đường QL1A, Tân Trung, phường Thạch Trung, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), người đại diện pháp luật là ông Trần Hải Nam.

Các điểm vuốt nối đường dân sinh ngổn ngang rác thải xây dựng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2009, với ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Theo thông tin trên hệ thống đấu thầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I đã tham dự 15 gói thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh và trúng cả 15 gói, tỷ lệ trúng thầu 100%.

Trong những năm qua nhà thầu này trúng khá nhiều gói thầu xây dựng Trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tại TX Hồng Lĩnh, nhà thầu này cũng đang trong thời gian thực hiện hợp đồng một gói thầu xây lắp đường giao thông trị giá hàng chục tỷ đồng.

Được biết, đơn vị tư vấn giám sát công trình trên là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thịnh Tiến, có trụ sở tại khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Tiến Trung. Hoạt động từ năm 2010 và có ngành nghề chính là: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

