Hà Tĩnh: Công trình kè kênh Vách Nam có bị 'rút ruột'?

Công trình kênh Vách Nam do Công ty Thành Sen thi công

Được biêt, dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” như: đắp đê quai hai bên bờ, đúc cấu kiện bê tông tấm lát mái, nạo vét kênh Vách Nam, nền đường..., đoạn hai bên cầu Nga 1thuộc địa bàn xã Thạch Long, Thạch Hà (Hà Tĩnh). Gói thầu số 3 do Công ty Thành Sen (địa chỉ số: 25 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) trúng gói thầu số 3, có chiều dài hơn 600m với tổng kinh phí xây lắp hơn 17 tỷ đồng, do UBND huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công vào tháng 4/2019 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2020, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty tư vấn Sao Mai có địa chỉ tại Hà nội.

Thiết kế thép khung loại 14 (đơn nguyên 11,5m)

Sắt bị thiếu hụt…

Theo ghi nhận của PV Người Xây dựng tại công trình, nhiều cây sắt bị thiếu hụt tại điểm giao nhau giữa đường dằng ngang và dọc của khung lát tấm đan kè. Hầu như các điểm cuối của hai đầu giao nhau đều bị thiếu từ 10 - 20cm, xương sắt giữa hai đường dằng không có gắn kết. Khoảng cách giữa các đai là A20, nhưng thực tế mà phóng viên đo được có những chỗ lên tới A30 (30cm).

Sắt bị thiếu hụt ở điểm cuối của đường dằng ngang và dọc

Các cây sắt đều bị thiếu hụt, nhiều điểm chỉ mới chạm

Anh Trần Trí Dũng, người xưng là kỹ thuật của Công ty Thành Sen cho biết: "trong quá trình cắt có thể bi thiếu hụt mất một ty nhưng không ảnh hưởng gì". Khi PV hỏi: Hầu như các cây sắt đều thiếu hụt ở điểm cuối và là điểm quan trọng thì có đúng thiết kế không? anh Dũng kỹ thuật không trả lời.

Hầu như các cây sắt đều bị thiếu hai đầu, không có sự gắn kết giữa đường dằng ngang và dọc

Sắt giữa hai đường dằng không có sự gắn kết

... Công trình có dấu hiệu thi công ẩu

Tấm lát mái kém chất lượng

Tại khu vực đúc tấm lát mái của công trình kè kênh Vách Nam, PV ghi nhận có nhiều tấm lát mái kém chất lường đã bị rỗ, gãy, bể và méo mó không đảm bảo chất lượng và kỹ thuật theo như thiết kế.

Tấm lát mái không đạt chất lượng, kỹ thuật

Nhiều tấm lát mái bị rỗ, méo mó

Trao đổi với PV Người Xây dựng, ông Nguyễn Danh Phong - Phó giám đốc BQL dự án các công trình xây dựng huyện Thạch Hà cho biết: “chúng tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý ngay, nếu đúng như phản ánh sẽ cho đập ra kiểm tra và buộc nhà thầu phải làm lại theo đúng thiết kế để đảm bảo chất lượng cho công trình”.

Tấm lát mái bị biến dạng

Tấm lát mái bị bể

Tình trạng "rút ruột" công trình không chỉ gây thiệt hại lớn tài sản cho Nhà nước. Không đảm bảo hệ số an toàn, công trình bị “rút ruột” sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Khi thiết kế công trình, phải dựa trên các cơ sở tiêu chuẩn và số liệu tương ứng với hệ số an toàn nhất định. Công trình xây dựng bị "rút ruột" ở bất cứ hạng mục nào, sẽ làm suy giảm tới hệ số an toàn này, ảnh hưởng tới tuổi thọ, độ bền của công trình.

Người Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Nguyễn Công – Huy Hoàng

Nguồn tin: nguoixaydung.com.vn