Hà Tĩnh: Công an vào cuộc xử lý vi phạm trật tự giao thông

Công an thị xã Hồng Lĩnh ký cam kết đối với các chủ cơ sở garage ô tô chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông



Trước đó, Báo Kinh tế và Đô thị đăng bài “Hà Tĩnh: Lấn chiếm cả lòng đường để làm nơi đỗ ô tô” phản ánh tình trạng xe ô tô dừng đỗ tùy tiện, “bát nháo” tại nhiều tuyến đường ở thị xã Hồng Lĩnh, gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, khiến dư luận bức xúc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị



Sau khi báo đăng, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức lực lượng ra quân tuyên truyền, ký cam kết đối với 15 chủ cơ sở garage ô tô chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kỷ cương đô thị, đồng thời xử phạt 3 trường hợp dừng đỗ trái quy định với số tiền 2,7 triệu đồng.

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay tại các tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Ái Quốc ở phường Đức Thuận; đường Nguyễn Đổng Chi giao với đường Phan Kính (sát Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà)…không còn tình trạng xe đầu kéo, xe container và các phương tiện ô tô dừng đỗ sai quy định, che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đợt ra quân của lực Công an thị xã Hồng Lĩnh góp phần lập lại trật tự kỷ cương giao thông, trả lại lòng, lề đường thông thoáng



Trung tá Trần Hữu Hương- Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Hồng Lĩnh cảm ơn Báo Kinh tế và Đô thị đã phản ánh kịp thời, chính xác về tình hình giao thông trên địa bàn. Những thông tin, hình ảnh là cơ sở quan trọng để đơn vị kịp thời vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

“Công an thị xã Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các doanh nghiệp, cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; không sử dụng mặt đường, lấn chiếm hành lang, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đổ vật liệu thải xây dựng…góp phần đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn”, Trung tá Trần Hữu Hương thông tin.

