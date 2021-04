Hà Tĩnh: Chi hội trưởng hội phụ nữ thôn lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tin Hà Tĩnh

Cơ quan điều tra huyện Can Lộc vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Lý (SN 1955, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.