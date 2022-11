Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Duy Quý (SN 1983, trú tổ dân phố 3, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Số lượng hàng hóa bị cơ quan công an bắt giữ, tịch thu (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 18/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra ô tô khách mang BKS Lào: UN-8250 đang lưu thông trên QL8A, thuộc địa phận xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh do Nguyễn Duy Quý điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, chiếc xe nói trên di chuyển đi từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

... Nguyễn Duy Quý tại CQĐT (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên xe vận chuyển số lượng lớn sản phẩm hàng hóa gồm: Phụ tùng ô tô, thức ăn động vật, mỹ phẩm. Tất cả số lượng hàng hóa này đều do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không làm thủ tục khai báo cơ quan chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Diệu Linh

Nguồn tin: congthuong.vn