Gần 35.000 học sinh miền núi Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lũ

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường miền núi Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa to trên diện rộng. Tại một số địa bàn miền núi, nước mưa đã làm ngập nhiều tuyến đường. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều trường học tại địa bàn miền núi đã cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn.

Mưa lớn làm ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Hương Khê.



Sáng 29/9, ông Phan Quốc Thanh, Trường phòng GD&ĐT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện nay các trường học trên địa bàn chưa có hiện tượng ngập lụt. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường giao thông các các xã đã bị nước bao vây, gây ngập cục bộ. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh, một số trường học đã cho học sinh nghỉ học trong sáng nay 29/9.

Theo đó, 49/55 trường học với hơn 21.000 học sinh từ Mầm non đến THCS tại huyện Hương Khê trong sáng nay đã nghỉ học. Trong đó, Mầm non có 18 trường, tiểu học có 19 trường và 12 trường THCS.

“Đối với những trường học nằm ở vùng rốn lũ như Hương Thủy, Điền Mỹ, Lộc Yên, Hà Linh… từ hôm qua các giáo viên đã chủ động đưa sách vở, đồ dùng học tập… lên cao để tránh tình huống bất ngờ”, ông Thanh thông tin.

... Sáng 29/9, hơn 13.000 học sinh tại Hương Sơn phải nghỉ học do mưa lũ.



Còn tại huyện Hương Sơn, do hồ thủy điện xã lũ kết hợp với mưa to, nhiều tuyến đường trên địa bàn đã bị chia cắt. Trong sáng 29/9, ngành Giáo dục Hương Sơn đã cho 13.503 học sinh tại 34 trường Mầm non đến THCS nghỉ học.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa bão, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo gửi đến các phòng giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn. Theo đó, Sở GD yêu cầu các đơn vị cần tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; lên phương án bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học. Chủ động di dời máy móc, thiết bị, phương tiện dạy học lên khu vực an toàn tránh hư hại. Các đơn vị có phương án phòng chống mưa, bão khi có tình huống xẩy ra, chủ động cho học sinh nghỉ học trong các tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn và có phương án dạy bù đảm bảo kiến thức cho học sinh. Đồng thời báo cáo trực tiếp cấp quản lý; tuyên truyền để phụ huynh quan tâm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh trong mùa mưa, bão.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: Báo GD&TĐ