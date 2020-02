Đường liên xã ở huyện nông thôn mới đầu tiên ở Hà Tĩnh "nát như tương"

Những "hố bom" khổng lồ trên tuyến đường liên xã Xuân Hải, Xuân Yên và Xuân Thành



Những ngày giữa tháng 2/2020, PV Báo Giao thông có mặt trên tuyến đường liên xã nối liền 3 xã Xuân Hải, Xuân Yên và Xuân Thành (thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) ghi nhận, lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến tương đối lớn. Tuy nhiên, khoảng gần 2km đoạn qua các thôn Yên Ngọc và đặc biệt là thôn Yên Nam đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường đầy rẫy những ổ gà, ổ voi và thậm chí là "hố bom" khổng lồ bị đọng nước, lầy lội; những đoạn nước khô ráo thì lởm chởm đất đá… Hầu hết các hộ gia đình nằm 2 bên tuyến đường phải dùng đá, cây khô, vật kiến trúc chắn bên lề để không cho xe đi vào, thành ra đây là nơi khô ráo duy nhất để người dân đi bộ qua lại đoạn đường này.

Ông Phan Văn Nghịnh (67 tuổi, trú ở thôn Yên Nam, xã Xuân Yên) cho biết: Hơn 1 năm nay, người dân nơi đây phải sống trong tình cảnh khốn khổ: nắng thì bụi mù mịt, mưa thì bùn nước lầy lội. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Cũng theo ông Nghịnh: Nguyên nhân khiến đường bị cày nát là do thời gian gần đây, có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông qua lại cả ngày lẫn đêm.

Đã hơn 1 năm nay, người dân ở huyện nông thôn mới phải sống trong cảnh nắng thì bụi, mưa thì lầy lội

Là nạn nhân trong vụ tự ngã xe do đi xuống vũng nước, bà Phan Thị Dung (50 tuổi, ở thôn Yên Nam, xã Xuân Yên) kể: Khoảng tháng 6/2019, tôi đi xe máy trên đoạn đường này. Do các "hố bom" trên mặt đường bị đọng nước, không có lối nào khô ráo để đi nên tôi phải đi xuống nước. Xe đang chạy bình thường thì bị khựng lại rồi ngã nhào ra đường do vấp phải hòn đá. Tôi bị trật khớp mắt cá chân, phải đi viện chữa trị một thời gian dài, đến giờ thi thoảng vẫn còn đau.

Theo bà Dung: Đã có rất nhiều vụ tai nạn ngã xe qua đoạn đường này do vấp phải các chướng ngại vật dưới vũng nước. “Nếu chính quyền các cấp không sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường thì tai nạn chết người chỉ là chuyện sớm hay muộn”, bà Dung nói.

Theo người dân nơi đây, nếu tuyến đường không sớm được sửa chữa thì TNGT chết người chỉ là chuyện thời gian

Một điều đặc biệt mà theo người dân nơi đây là, mang tiếng là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh nhưng tuyến đường hư hỏng đã hơn 1 năm nhưng vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục.

Theo một lãnh đạo UBND xã Xuân Yên: Những bức xúc của người dân là chính đáng và có cơ sở. “Trong khi chờ có dự án làm lại đường, xã cũng thường xuyên thuê một đơn vị lấp vá lại các "hố bom", ổ gà. Tuy nhiên, cả tuyến không có rãnh thoát nước nên chỉ thời gian ngắn là lại hư hỏng trở lại”, vị lãnh đạo này nói.

Trong lúc chờ chính quyền sửa chữa đường, người dân đã dùng đá, cây khô... chặn bên trong lề đường để tránh hư hỏng, lầy lội nhằm có chỗ khô ráo để đi bộ

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân cho biết: Tháng 6/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định bố trí ngân sách 7 tỉ đồng để nâng cấp giai đoạn đầu cho tuyến đường giao thông đi qua 3 xã Xuân Hải, Xuân Yên và Xuân Thành. UBND huyện cũng đã báo cáo kết quả thẩm định dự án nâng cấp tuyến đường này cho Sở GTVT để trình tỉnh nhưng đến nay không hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa được phê duyệt.

Trả lời thắc mắc này, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh nói: Dự án nâng cấp tuyến đường liên xã nói trên đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng do chưa cân đối được nguồn vốn nên chưa thể triển khai.



