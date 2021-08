Đứng xem nướng mực, hai mẹ con suýt biến thành 'đuốc sống'

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Thông tin ban đầu, cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại vào ngày 6/8 tại thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

...

Cụ thể, hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cô gái đang ngồi trước cửa hàng rồi đổ cồn vào một lò đốt để nướng mực. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên từ lò đốt cồn khiến cho một phụ nữ và một trẻ nhỏ đứng trước cửa hàng bị bắt lửa.

Lúc này, người phụ nữ vội vàng bế đứa trẻ ra xa. Những người xung quanh cũng lập tức chạy đến giúp đỡ để dập lửa trên người đứa bé.

Được biết, người phụ nữ và đứa trẻ may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tác giả: Phan Nguyễn

Nguồn tin: thoidai.com.vn