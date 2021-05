Đứng uốn éo ngoài ban công rồi bất ngờ rơi xuống, thư tuyệt mệnh của cô gái khiến cảnh sát bối rối

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video quay cảnh một cô gái diện một bộ đồ màu đỏ, đứng uốn éo bên ngoài ban công tòa nhà cao tầng trước khi rơi xuống dưới. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 6/5 tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Hình ảnh được ghi lại từ tòa nhà đối diện cho thấy, cô gái mặc một chiếc áo khoác dài có mũ trùm đầu màu đỏ, đi giày đỏ và đeo túi xách. Cô đứng phía ngoài lan can tầng 25, quay mặt vào bên trong nhà. Dù đang đứng ở nơi rất nguy hiểm nhưng cô gái lại còn uốn éo, lắc lư, trông rất phấn khích khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang.

Cô gái đứng nhảy múa, lắc lư bên ngoài ban công.

...

Một người đàn ông sống trong khu chung cư vì lo lắng cho sự an toàn của cô gái nên đã tới trước phòng cô gõ cửa, khuyên cô nên vào nhà vì hành động đó rất nguy hiểm. Lúc này, cô gái nói rằng cô chỉ đang quay video mà thôi. Tuy nhiên, chỉ một vài giây sau, cô gái đã rơi xuống và tử vong ngay tại chỗ.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cảnh sát địa phương để tiến hành điều tra. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát cho biết nạn nhân họ Sử (41 tuổi). Điều đáng nói hơn là trong phòng của cô, cảnh sát còn tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh. Việc này khiến cảnh sát khá bối rối vì chưa thể kết luận được đây là một vụ tự sát hay chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn khi quay phim.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.



Tác giả: Trần Xuân - CTV

Nguồn tin: saostar.vn