Dừng ôtô giữa cầu 950 tỷ để chụp ảnh

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết nhiều ngày qua đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cử lực lượng luân phiên tuần tra, nhắc nhở người dân không đỗ xe, tụ tập chụp ảnh trên cầu. Tuy nhiên, tình trạng này chưa giảm.