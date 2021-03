Đứng cãi nhau trên mái tôn, cô gái ngã xuống đất tử vong

Your browser does not support the video tag.



Sự việc xảy ra vào trưa ngày 14/3, tại quận Nam An, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cô gái mặc váy đen và một nam thanh niên đang đứng trên mái tôn của một ngôi nhà. Trong khi nam thanh niên được một người trong nhà giữ chặt thì cô gái lại đứng phía ngoài rồi liên tục cãi nhau, chỉ tay vào mặt một cô gái khác trong nhà.

...

Dù cô gái đứng trong nhà liên tục la hét, cố gắng nhoài người ra ngoài rồi tìm cách kéo bạn vào bên trong nhưng bị cô gái kia hất tay ra. Đúng lúc này, nam thanh niên đứng phía ngoài mái tôn bất ngờ bị kéo mạnh vào trong, chân trái chạm vào cô gái mặc váy đen.

Do mất thăng bằng, cô gái ngã về phía sau rồi rơi xuống đất rồi tử vong tại chỗ. Hiện cảnh sát đang vào cuộc điều tra.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn