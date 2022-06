Đưa tiền cho đồng bọn mua ma túy, chưa kịp đưa về sử dụng đã bị tóm

Pháp luật

Ngày 15/6/2022, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã hoàn tất hồ sơ, ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Đình Hoàn (SN 1991), Phan Thanh Xuân (SN 1994) và Trần Văn Cường (SN 1990) cùng trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.