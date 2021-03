Đối tượng U40 'cõng' nhiều tiền án lại tiếp tục sa lưới vì ma túy

Ngày 24/3, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Long (SN 1979), trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Đình Long tại CQĐT

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 20/3, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Bình tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Sơn Bình.

Đến 16h cùng ngày, trên Quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn 6 xã Sơn Bình thì phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đình Long đang có hành vi cất giấu trong người 190 viên hồng phiến có khối lượng 17,2132 gam.

Qua điều tra, xác định số ma túy trên do Long mua giúp cho người khác.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đình Long có 3 tiền án về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn