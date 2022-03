Doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư dự án nhà máy may ở Hà Tĩnh là ai?

Tin Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy may mặc xuất khẩu công suất 5 triệu sản phẩm/năm. Dự án do Công ty Citi Fox Inc (trụ sở tại Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư với tổng mức gần 70 tỷ đồng.