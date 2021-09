D’.Metropole Hà Tĩnh có “sao chép” kiến trúc của siêu dự án ở Sài Gòn?

Dự án đắt giá bậc nhất Hà Tĩnh sao chép kiến trúc?

Thị trường bất động sản tại tỉnh Hà Tĩnh vài tháng qua được khuấy động bởi dự án D'. Metropole Hà Tĩnh, do Tập đoàn Tân Hoàng Minh triển khai. Dự án được giới thiệu là công trình đắt giá bậc nhất TP Hà Tĩnh, chắt lọc tinh hoa trong hành trình phát triển bất động sản cao cấp của Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhằm kiến tạo một công trình với chuẩn mực sống hiện đại cùng nhiều giá trị ưu việt.

“Là đơn vị phát triển thành công nhiều dự án bất động sản cao cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh được giới chuyên môn và khách hàng đánh giá cao bởi những công trình chất lượng, sở hữu vị trí trung tâm đắc địa và lối kiến trúc tân cổ điển sang trọng đặc trưng cùng sự bảo đảm về tiềm năng gia tăng giá trị lâu dài của mỗi sản phẩm. Tất cả những yếu tố tốt đẹp kể trên đều hiện hữu tại D'. Metropole Hà Tĩnh”, thông tin giới thiệu về dự án cho biết.

Dự án D’. Metropole Hà Tĩnh vẽ công viên sai quy hoạch sử dụng đất được chính quyền công bố



Không chỉ vậy, D’.Metropole còn được quảng bá sử dụng thiết kế hiện đại, độc đáo và riêng biệt bậc nhất. Đặc biệt là dòng sản phẩm Shophouse D’.Metropole Hà Tĩnh sẽ tái hiện những tòa lâu đài với kỹ thuật xây dựng đỉnh cao và vẻ đẹp kiến trúc hoàn mỹ. Các bức tường dày 40cm kết hợp cùng hệ cửa vách kính hộp đem đến giải pháp tiết kiệm năng lượng, mát mẻ và mùa hè, ấm áp trong mùa đông, tiết giảm việc tiêu hao năng lượng điện lên đến 30%.

Lối kiến trúc Vitruvius Pollio (Bền vững – Thích dụng – Đẹp) kết hợp phong cách Địa Trung Hải (Khoáng đạt – Sang trọng – Tinh tế) mang đến cho shophouse D’.Metropole Hã Tĩnh vẻ đẹp tráng lệ và sự bề thế, trường tồn cùng thời gian. Sự giao thoa nhấn mạnh các chi tiết và hình khối kiến trúc được tối giản hóa nét cổ điển, hài hòa với cảnh quan.

Bên cạnh đó, D’.Metropole Hà Tĩnh được xây dựng trên khu đất cao nhất thành phố với hệ thống thoát nước tổ ong, đây là công trình thách thức mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Đặc biệt, một tầng hầm để xe bên dưới khu sân vườn cảnh quan sẽ được xây dựng phục vụ riêng chủ nhân shophouse.

Thiết kế của dự án D’.Metropole Hà Tĩnh do Tập đoàn Tân Hoàng Minh triển khai đang bị nhiều người nghi vấn là bản sao thiết kế tại phân khu Royal Vạn Phúc, dự án Khu đô thị Vạn Phúc, của Vạn Phúc Group



Được nâng tầm xa hoa, tráng lệ là vậy, nhưng mới đây giới đầu tư bất động sản đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong các thiết kế tại dự án D’.Metropole Hà Tĩnh. Theo đó, nhiều người cho rằng rất nhiều phân khu tại dự án này, đặc biệt là dòng sản phẩm shophouse của dự án khá tương đồng với thiết kế tại phân khu Sunlake Villas của đại dự án Khu đô thị Vạn Phúc (có địa chỉ tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), do Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc làm chủ đầu tư.

Nhiều hình ảnh tương đồng trong thiết kế của D’.Metropole Hà Tĩnh và khu Sunlake Villas của đại dự án Khu đô thị Vạn Phúc



Nghi vấn nhái logo thương hiệu nổi tiếng ở Sài Gòn

...

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) được thành lập ngày 16/6/1993 tại TP.HCM. Doanh nghiệp này đã tham gia hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu như: sản xuất và xuất khẩu mây tre đan, vận tải hành khách bằng taxi, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng,…

Trong đó, bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chính và là thế mạnh của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo các thông tin được đăng tải, kể từ năm 2006, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cao cấp, tạo sự khác biệt trong sản phẩm và dịch vụ. Hiện nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang sở hữu hàng loạt dự án siêu sang, cao cấp ở vị trí đắc địa trong trung tâm các thành phố lớn.

Hình ảnh dự án D’.Metropole Hà Tĩnh trước đây khác hẳn hình ảnh quảng cáo bị nghi vấn là đạo thiết kế của Vạn Phúc Group



Mỗi dự án là một tác phẩm nghệ thuật mang phong cách kiến trúc Pháp cổ điển, lãng mạn của thế kỷ XVII-XVIII. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang từng bước mạnh mẽ xây dựng nên những công trình xứng đáng với tầm cỡ quốc tế. Với các dự án đã phát triển thành công cùng tầm nhìn định hướng chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã ghi nhiều dấn ấn tại các giải thưởng uy tín trong nước cũng như quốc tế.

Tuy vậy, dự án D’.Metropole Hà Tĩnh trước đó cũng bị đặt nghi vấn về việc nhái logo dự án The Marq District 1 (do Công ty HongKong Land làm đơn vị phát triển). Cụ thể, tại logo của dự án D’.Metropole Hà Tĩnh là một hình vuông ôm trọn chữ M, khá tương đồng với logo của dự án The Marq. Tuy có khác nhau về phần họa tiết bên trong 2 logo, nhưng nếu khách hàng chỉ nhìn lướt qua thì rất dễ nhầm lẫn.

Dự án D’.Metropole Hà Tĩnh từng bị đặt nghi vấn về việc nhái logo dự án The Marq District 1





Giới đầu tư cho rằng, với một Tập đoàn được cho là danh tiếng như Tân Hoàng Minh thì việc nhái logo dự án, hay sao chép lối kiến trúc của một dự án tiếng tăm khác là điều khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra trên thực tế, việc kiểm chứng là cần thiết trước những thông tin quảng cáo một chiều.

Trước đó, như Reatimes đã phản ánh trong bài Diễn biến bất ngờ sau vụ Thailand và Hà Tĩnh “cò kè bớt một thêm hai”, dự án D’.Metropole Hà Tĩnh được Tân Hoàng Minh "bơm thổi" tổng vốn đầu tư lên đến 1.500 tỷ, gấp khoảng 4 lần so với thông tin từ chủ đầu tư đưa ra. Con số 1.500 tỷ được “chém gió” này gấp khoảng 2,5 lần so với doanh thu phía chủ đầu tư đặt ra. Theo các chuyên gia, đây là một trong những cách để khiến khách hàng choáng ngợp với mức độ hoành tráng của dự án, để dễ dàng chấp nhận mua sản phẩm với giá cao ngất ngưởng. Hiện dự án đang được rao bán với mức dự kiến từ 50 triệu/m2.

Dự án D’ Metropole Hà Tĩnh cũng được quảng cáo có công viên hoàng tráng. Tuy nhiên, theo quy hoạch được Hà Tĩnh công bố, vị trí công viên này lại là đất ở đô thị. Điều này khiến dư luận đặt nghi vấn, phải chăng doanh nghiệp muốn vẽ thêm tiện ích cho đẹp để dễ bán giá cao và sau khi bán hết lại quay về phân lô chỗ “công viên ảo” trước đây?

Ngoài ra, dự án này nhiều lần xảy ra cơ chế “xin - cho” liên quan đến tiền sử dụng đất. Được biết, Công ty Cổ phần Thailand là một trong những công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Đức Thụy ( “bầu” Thụy). Doanh nghiệp này nằm trong kế hoạch mua lại của ThaiHoldings để mở rộng sang mảng bất động sản.

Được biết, khu đất 4 mặt tiền của dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao đất không qua đấu giá, với số tiền sử dụng đất chỉ hơn 2 triệu/m2. Trước đó, có nhiều thông tin người dân địa phương cho biết, để có được quỹ đất sạch này, phải di dời mấy chục ngôi mộ.

Tác giả: Huyền Anh



Nguồn tin: reatimes.vn