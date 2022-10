Điều tra vụ phát hiện thi thể phân hủy trong vườn cà phê

Ngày 8/10, Công an Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân tử vong của một thi thể nam giới.

Trước đó, sáng ngày 7/10, một người dân trên địa bàn phường Lộc Phát, Tp.Bảo Lộc vào thăm vườn cà phê tại Tổ dân phố 14 thì phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy trong vườn. Khu vực này nằm xa khu dân cư nên rất ít người dân qua lại.

Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong trong thời kỳ phân huỷ.

Nhận được tin báo, Công an phường Lộc Phát và Công an Tp.Bảo Lộc đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo xác minh của chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn H., 58 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát (Tp.Bảo Lộc). Nạn nhân ở một mình và hay đi lang thang.

