VKSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Huỳnh Thanh An (SN 17/9/2002, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân là bé P.V (SN 18/10/2007, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Đi nhậu với thanh niên quen qua Facebook, bé gái 13 tuổi bị xâm hại. Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, An và bé V. có quen biết nhau qua mạng Facebook được 1 tuần thì nảy sinh tình cảm. Ngày 21/8, cả hai hẹn với nhau đi chơi, sau đó An chở P.V đến nhà một người bạn ở xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) rồi tổ chức ăn nhậu. Tại đây, sau khi nhậu xong, An và P.V đã quan hệ tình dục nhiều lần.

Thấy con gái không về nhà, gia đình đi tìm P.V, sau đó phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan chức năng.

...

Quá trình làm việc, Huỳnh Thanh An khai nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Mới đây, ngày 28/8, Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long), cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phong (46 tuổi; ngụ xã Tân Lược, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Phong làm nghề cưa cây thuê và sinh sống một mình trong căn chòi để giữ vườn trái cây tại xã Tân Bình (huyện Bình Tân). Phong thường xuyên đến quán nước gần nơi ở uống cà phê và quen biết với bé gái L.A (13 tuổi) đang phụ bán tại đây.

Sau đó, Phong rủ em A. đến căn chòi nơi Phong đang ở để nói chuyện. Từ ngày 28 đến ngày 30-7, bé gái này đã nhiều lần đến căn chòi của Phong và quan hệ tình dục. Sau mỗi lần quan hệ, Phong cho em A. từ 200.000-300.000 đồng.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com