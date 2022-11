Dì ghẻ và cha ruột bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết sắp hầu tòa

Tin từ TAND Tp.HCM cho biết, cấp tòa này đã ấn định ngày xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án bạo hành cháu bé 8 tuổi đến chết ở Bình Thạnh, xảy ra hồi cuối năm 2021.

Phiên tòa sẽ mở vào sáng 25/11 tới đây, do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, phó chánh Toà Gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa.

Theo đó, TAND Tp.HCM sẽ đưa bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, SN 1995, quê tỉnh Gia Lai ra xét xử về các tội Giết người, quy định tại điểm b, n, q khoản 1 điều 123 và tội Hành hạ người khác, quy định tại điểm a, khoản 2, điều 140 Bộ Luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, tòa cũng xét xử bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, SN 1985, ngụ quận 1, Tp.HCM - người tình của Trang và cũng là cha ruột của nạn nhân về hai tội Hành hạ người khác, theo điểm a, khoản 2, Điều 140 và Che giấu tội phạm, theo điểm b, khoản 1, Điều 389, BLHS.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Nạn nhân của vụ án là cháu bé N.T.V.A. (8 tuổi), người trước đó sống cùng Thái và Trang tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

HĐXX triệu tập các giám định viên, bốn luật sư bảo vệ cho bị hại, ba luật sư bào chữa cho hai bị cáo và năm người làm chứng.

Trước đó hồi tháng 7 vừa qua, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND Tp.HCM) mở phiên xử sơ thẩm lần 1 đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái về các tội danh nêu trên.

Tuy nhiên, sau hơn một buổi xét xử, TAND Tp.HCM quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Trong đó, tòa sơ thẩm đề nghị cơ quan điều tra làm rõ, trưng cầu giám định thương tích của cháu V.A. khi bị đánh đập trong 4 ngày có sự chứng khiến của bị cáo Thái.

Riêng về kiến nghị đổi tội danh của Thái sang tội Giết người, HĐXX thông báo sẽ căn cứ vào kết luận điều tra bổ sung để có căn cứ xem xét.

Tiếp nhận hồ sơ, cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung, trong đó giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại V.A. đối với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Ngày 26/8, CQĐT đã trưng cầu Phân Viện Khoa học Hình sự tại Tp.HCM giám định theo yêu cầu của tòa. Ngày 7/9, Phân Viện Khoa học Hình sự trả lời từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên. Lý do là hồ sơ bệnh án của bị hại V.A. tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên.

Từ trả lời trên của Phân Viện Khoa học Hình sự tại Tp.HCM, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận này đến Viện KSND Tp.HCM, giữ nguyên đề nghị truy tố đối với bị cáo Trang và Thái về các tội danh như ban đầu.

...

VKSND Tp.HCM sau đó ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về các tội Giết người và Hạnh hạ người khác. Truy tố Nguyễn Kim Trung Thái tội Hành hạ người khác và Che dấu tội phạm.

Như Người Đưa Tin đã thông tin, tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang dọn đến chung sống như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái tại một căn hộ ở chung cư Topaz 2 Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Cháu N.T.V.A cũng sống tại đây.

Khoảng tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cháu A. học trực tuyến tại nhà, Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu A..

Trong quá trình sống chung từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang rất nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Ngày 22/12/2021, Thái đi làm, còn cháu A. ở nhà học trực tuyến theo lịch của nhà trường. Việc học của cháu được Trang giám sát. Từ 14h đến 14h30, Trang bắt cháu A. quỳ làm bài tập để Trang kiểm tra bài.

Từ 14h51 đến 18h, Trang cho cháu ngồi học nhưng không cho mặc quần áo. Trang sử dụng cây gỗ đánh mạnh liên tiếp, dồn dập vào người cháu A. Trong thời gian ngày, Thái không có nhà, nhưng khi xem camera thấy Trang đánh cháu A. thì có gọi điện nói Trang đừng đánh cháu nữa. Tuy nhiên, Trang vẫn đánh dã man cháu A. cho đến 18h thì cháu A. bất tỉnh.

Thấy cháu A. bất tỉnh, Trang gọi điện cho Thái về và cùng đưa cháu A. vào bệnh viện cấp cứu.

Trong thời gian chờ cấp cứu ở bệnh viện, Trang có kể cho Thái biết việc đánh cháu gái. Tuy nhiên Thái không trình báo, không tố giác, mà còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà chung cư, xóa dữ liệu camera.

Nghi ngờ cháu A. bị bạo hành vì thi thể có nhiều vết thâm bầm, cháu bé bị ngưng tuần hoàn và đã tử vong nên Bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh) đã trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, Công an quận Bình Thạnh xác định Trang là thủ phạm nên bắt giữ khẩn cấp. Ngày 28/12/2021, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, Tp.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Đến tối 30/12/2021, công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái để điều tra.

Vụ án sau đó được cơ quan điều tra Công an Tp.HCM lấy lên để điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi số 198-22/KLGĐ-PY ngày 20/1 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Tp.HCM, cháu N.T.V.A. tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Tác giả: Võ Công Thư

Nguồn tin: nguoiduatin.vn