Đi cướp điện thoại, nam thanh niên bị dân vây bắt giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang dừng xe trên vỉa hè thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát rồi giật đi chiếc điện thoại trên tay.

Bị cướp bất ngờ, người đàn ông vẫn bình tĩnh giằng co với tên cướp để lấy lại chiếc điện thoại. Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông ở ngay gần đó đã chạy lại giúp đỡ. Thấy vậy, trên cướp vội vàng dựng chiếc xe máy lên và tìm cách tẩu thoát.

...

Tuy nhiên, người đàn ông đã đẩy ngã hắn xuống đất rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào người. Ngay sau đó, hàng chục người dân cũng lao ra và dạy cho tên cướp một bài học nhớ đời.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn