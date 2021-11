Đem theo thứ này, xe máy đang đi bất ngờ phát nổ làm hai người chết

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại hôm 4/11 cho thấy người cha tên Kalainesan đang đèo cậu con trai 7 tuổi Pradeesh bằng xe máy ở thị trấn Kottakuppam, quận Villupuram, Ấn Độ.

Được biết, anh đang trên đường đến nhà vợ ở Koonimedu thuộc quận Villupuram để ăn mừng lễ Diwali. Ngờ đâu, chiếc xe hai cha con đang đi bất ngờ phát nổ, cả người lẫn xe đều tan nát. Vụ tai nạn bất ngờ cũng khiến hai người điều khiển phương tiện giao thông gần đó bị thương.

Trước đó, Kalainesan đã mua hai túi pháo sản xuất tại thị trấn Ariyankuppam để chuẩn bị mừng lễ. Ngờ đâu, túi pháo ấy lại chính là thứ hại chết cả hai cha con. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến quả pháo phát nổ.

Có ý kiến cho rằng một trong những chiếc túi đã bốc cháy do ma sát hoặc nhiệt độ quá cao, gây ra vụ nổ lớn khủng khiếp đến mức cơ thể của nạn nhân bị xé nát và văng ra xa.

Ariyankuppam nổi tiếng là “thiên đường” của các cơ sở sản xuất pháo. Tuy nhiên, có khá nhiều xưởng sản xuất ở đây chưa đăng ký và không có giấy phép hợp lệ. Các vụ nổ tại nhà máy và kho chứa bất hợp pháp đã không còn là chuyện hiếm gặp ở địa phương.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn