Danh tính bất ngờ của người mẹ tố con bị bạn học đánh dã man tại trường quốc tế gây xôn xao dư luận

Liên quan đến vụ việc phụ huynh trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC-AA, An Phú, TP Thủ Đức) tố con gái bị bạn học đánh dã man vào ngày 26/5 vừa qua đang khiến mạng xã hội xôn xao.

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, dân mạng đang chia sẻ chóng mặt hình ảnh một người phụ nữ - mẹ của nữ sinh bị bạn học đánh lên tiếng đối chất rất thẳng thắn, rõ ràng với giáo viên, ban giám hiệu trường quốc tế ISHCMC. Cộng đồng mạng đều trầm trồ thán phục trước khả năng đối thoại đanh thép, lý lẽ dứt khoát, thậm chí có cảnh người mẹ này "bắn" tiếng anh như gió để đối thoại với giáo viên, đòi lại công bằng cho con.

Khoảnh khắc ca sĩ Thủy Bi "bắn" tiếng anh như gió đối thoại với giáo viên ngoại quốc để đòi côn bằng cho con gái.

Bên cạnh những màn khẩu chiến cực căng xung quanh sự việc, dân mạng còn lan truyền thêm thông tin về người mẹ cực "ngầu" này.

Theo đó, danh tính của nữ phụ trên là chị Trần Hà Thủy. Một thông tin khiên dân tình bất ngờ ngã ngửa hơn nữa Trần Hà Thủy chính là ca sĩ Thủy Bi, trước đây từng gây xôn xao mạng xã hội với màn tranh cãi với người mẫu nổi tiếng Trang Khàn.

Được ca sĩ Thủy Bi tên thật là Trần Hà Thủy (SN 1986) quê ở Hà Nội. Hiện tại cô đang sống cùng gia đình trong Thành phố Hồ Chí Minh.

Lúc mới lớn, cô có năng khiếu về nghệ thuật nhưng lại không được gia đình ủng hộ. Sau đó, Thủy Bi nghe lời bố mẹ tập trung học hành và trở thành người con như mong muốn của bố mẹ, cô tạm giác giấc mơ nghệ thuật của mình lên đường đi du học.

Cũng như bao cô gái khác, Thuỷ Bi bước vào chuyện tình yêu như một chỗ dựa tinh thần. Khi còn quá trẻ cô phát hiện mình có bầu. Được sự hỗ trợ từ gia đình, Thủy Bi đã sinh con và nuôi dưỡng con nên người. Ba năm sau, Thủy Bi kết hôn với người đàn ông khác nhưng mái ấm gia đình cũng không được trọn vẹn. Cô có thêm cho mình một bé gái và hiện tại, Thủy Bi đang là mẹ đơn thân với 1 bé lớn (11 tuổi) và bé thứ 2 (8 tuổi).

Ca sĩ Thủy Bi hiện đang là mẹ đơn thân với 2 cô con gái càng lớn càng xinh xắn.

Hiện tại, Thủy Bi rất tích cực tham gia nghệ thuật đặc biệt là ca hát để thỏa mãn đam mê của mình, cùng với đó cô còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh và đã gặt hái được không ít thành công.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao. Thủy Bi còn có 1 thân hình cân đối số đo 3 vòng hoàn hảo cùng phong cách thời trang khá ấn tượng.

Về sự nghiệp ca hát, Thủy Bi cũng có trong tay một số ca khúc nổi bật như: Giấc mơ lạ, Em vẫn yêu anh,... Ngoai ra, với giọng ca nội lực Thủy Bi đã thu hút cho mình rất nhiều fan hâm mộ. Tính đến thời điểm hiện tại, trang cá nhân của Thủy Bi đã thu hút gần 60 nghìn lượt theo dõi. Được mọi người quan tâm và yêu mến, Thủy Bi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nữ ca sĩ luôn coi đó là động lực để cố gắng ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa.

