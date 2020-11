Danh tính 5 người Hà Tĩnh được báo là tử vong, mất liên lạc do TNGT ở Campuchia

Hiện trường vụ tai nạn ở Campuchia. (Ảnh FB)



Ngày 7/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Đình Mọn, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Qua xác minh, trên địa bàn xã có 3 công dân có tên trong danh sách các nạn nhân của vụ TNGT thảm khốc ở Campuchia.

“Hiện, địa phương đang giao công an xã xác minh thêm và nắm bắt mọi thông tin để có phương án hỗ trợ gia đình các nạn nhân nếu thông tin chính xác”, ông Mọn cho biết.

Xác nhận thông tin, một cán bộ Công an xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc cho biết: Ngày hôm qua (6/11), Công an xã có nhận được tin báo của gia đình ông Nguyễn Sị cho biết: Chiều 4/11, vợ ông cùng hai con trai bay vào TP. Hồ Chí Minh. Sau đó từ TP. Hồ Chí Minh đi lên Tây Ninh để sang Campuchia.

Đến ngày 6/11, ông Sị nhận được thông tin vợ và hai con trai tử vong vụ tai nạn lật xe xuống nước bên Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Spean Thnaot, huyện Chikreng, tỉnh Siem Riep, Campuchia).

“Thông tin này do một số người dân địa phương đi cùng ở bên đó gọi điện thoại báo về chứ hiện tại địa phương chưa nhận được thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng”, vị cán bộ công an xã Mỹ Lộc cho biết.

Danh tính 3 nạn nhân ở xã Mỹ Lộc là bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi) và hai con là Nguyễn Quốc (39 tuổi) và Nguyễn Nhật (20 tuổi).

Một lãnh đạo xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc cũng cho biết: Người thân của anh Ngô Đức Cương (24 tuổi, trú xã Sơn Lộc) cũng trình báo với chính quyền địa phương việc anh Cương có đi trong chuyến xe bị tai nạn trên.

“Ở xã chỉ có duy nhất anh Cương đi trên chuyến xe đó, nhưng từ khi nhận được thông tin vụ tai nạn đến nay, gia đình không liên lạc được với anh Cương”, vị lãnh đạo xã thông tin thêm cho PV.

Theo lãnh đạo UBND huyện Can Lộc cho biết, ngoài 4 nạn nhân nói trên, người dân còn trình báo có 1 nạn nhân nữ quê ở xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc đã lấy chồng về xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tử vong trong vụ tai nạn trên.

Theo một cán bộ UBND xã Thạch Liên thì hiện địa phương cũng chưa nhận được thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo những người địa phương cùng đi trên chuyến xe gặp nạn ở Campuchia báo về thì chị Hoàng Thị Thủy (25 tuổi, quê xã Xuân Lộc, trú xã Thạch Liên) tử vong.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khuya ngày 5/11, trên Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Spean Thnaot, tại huyện Chikreng, tỉnh Siem Riep, Campuchia) đã xảy ra 1 vụ TNGT thảm khốc. Thông tin ban đầu, một xe ô tô do tài xế người Campuchia cầm lái chở 11 người Việt Nam, lao xuống kênh nước rồi lật ngửa.

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Chikreng (tỉnh Siem Riep, Campuchia) làm 6 công dân Việt Nam thiệt mạng và 5 công dân khác bị thương.

Tác giả: Sỹ Hoà

Nguồn tin: atgt.vn