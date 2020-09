Dàn cựu lãnh đạo Petroland lập khống hồ sơ 'rút ruột' 50 tỉ

Các bị can Ngô Hồng Minh, Trần Hữu Giang, Bùi Minh Chính (từ trái qua) - Ảnh: CA cung cấp

Ngày 23-9, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - Petroland.

Đồng thời, Viện kiểm sát truy tố bị can Bùi Minh Chính; Phạm Thúy Nga, nguyên kế toán trưởng; Nguyễn Thị Hoàng Yến, nguyên trưởng bộ phận kinh doanh sàn giao dịch Petroland, cùng 5 đồng phạm.

Liên quan đến vụ án này, hai bị can Ngô Hồng Minh (cựu chủ tịch HĐQT Petroland) và Trần Hữu Giang (cựu phó giám đốc Petroland) đang bị truy nã cùng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, Petroland được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Ban quản lý dự án các công trình xây dựng phía Nam.

Petroland có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, các cổ đông đóng góp lớn gồm: Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); Công ty TNHH MTV Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL); Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô. Trong đó PVOIL là doanh nghiệp nhà nước.

...

Từ năm 2012-2017, Bùi Minh Chính, Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống đối với dự án Trung tâm thương mại - tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng (tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7) để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong ban lãnh đạo Petroland.

Ông Chính cùng đồng phạm đã lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn để rút tiền chi tiêu không đúng quy định, gây thiệt hại cho Petroland 50,6 tỉ đồng.

Các bị can Phạm Thúy Nga, Nguyễn Thị Hoàng Yến bị xác định biết hợp đồng dịch vụ là khống nhưng vẫn tham gia lập hồ sơ thanh toán theo chỉ đạo của cấp trên, mục đích là để ban lãnh đạo công ty có tiền để chi tiếp khách, đối ngoại… Những người này khai "không được hưởng lợi" từ số tiền trên.

Viện KSND tối cao quyết định truy tố ra trước TAND TP.HCM xét xử Bùi Minh Chính cùng 7 đồng phạm về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối với các bị can Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bỏ trốn, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.

