'Đại gia' Xuân Trường xin nhận thầu cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng hơn 10.100 tỷ

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường hoàn thành xây dựng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn vào năm 2021.



Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chỉ định thầu cho doanh nghiệp này thi công xây dựng dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

Nếu được chấp thuận, Xuân Trường cam kết sẽ nghiêm chỉnh thực hiện hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan tổ chức thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình.

Doanh nghiệp này cũng cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để thi công đảm bảo rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng; tiết kiệm 5% giá trị dự toán gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng); tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành...

Dự án Hàm Nghi - Vũng Áng là 1 trong 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025. Dự án có chiều dài dự kiến khoảng 54km, với tổng mức đầu tư là 10.185 tỷ đồng, theo hình thức đầu tư công.

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là nhà thầu quen thuộc tại nhiều dự án hạ tầng giao thông như quốc lộ 1, quốc lộ 10 qua tỉnh Ninh Bình; cao tốc nối TP. Hạ Long đến cầu Bạch Đằng, tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, qua địa phận tỉnh Hà Nam, Hưng Yên…

Tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Xuân Trường là nhà thầu độc lập được lựa chọn để thi công dự án Cao Bồ - Mai Sơn và đã hoàn thành vào năm 2021.

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường có địa chỉ tại số 16 đường Xuân Thành, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Đây là một trong nhiều công ty do ông Nguyễn Văn Trường làm chủ, bên cạnh các công ty khác như Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư, Khách sạn Hoa Lư, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An, sân Golf Tràng An, khu du lịch hồ Đồng Chương ở Ninh Bình...

Ông Nguyễn Văn Trường nổi tiếng với việc mạnh tay đầu tư khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) với tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp của đại gia này cũng đầu tư vào những khu du lịch lớn như khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng); khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam)...

Về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, theo nghị quyết của Chính phủ, dự án sẽ gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau, với tổng chiều dài khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện là chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Cũng theo nghị quyết của Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và người có thẩm quyền được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong hai năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn; phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật; đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Bên cạnh Xuân Trường, một số "ông lớn" trong lĩnh vực giao thông như Trường Thịnh, Sơn Hải, rung Nam E&C... cũng đã có văn bản xin được nhận thầu thi công tại dự án lần này.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh xin được đảm nhận thi công dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ, với cam kết vượt tiến độ 6 tháng. Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thì xin được đảm nhận thi công dự án thành phần Bùng - Vạn Ninh. Hay như Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trung Nam E&C) đề xuất được chỉ định thầu các gói thầu xây lắp tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, với tổng chiều dài khoảng 100km.

