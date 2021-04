Công ty Bình Hà tính huy động vốn ra sao để ‘giải cứu’ dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh?

Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 15/4/2015 với tổng diện tích đất khảo sát khoảng 6.119,28ha, quy mô đầu tư dự kiến khoảng 150.000 con bò/năm và tổng mức đầu tư 4.223 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại 4 xã của huyện Cẩm Xuyên và 3 xã của huyện Kỳ Anh. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể ngày ngày có quyết định cho thuê đất. Đến ngày 12/1/2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 99 điều chỉnh dự án trên. Theo đó, quy mô đầu tư chăn nuôi khoảng 254.200 con bò/năm và tổng mức đầu tư 4.582 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất là 2.163,5ha, trong đó huyện Cẩm Xuyên 1.578,6ha và huyện Kỳ Anh 584,9ha. Tuy nhiên, dự án đã không như kỳ vọng của chính quyền và người dân Hà Tĩnh. Sau 3 năm triển khai, trung bình mỗi năm Công ty Bình Hà chỉ nhập về 15.000 con bò. Trong lúc “ngắc ngoải”, Công ty Bình Hà chuyển một phần đất trồng cỏ sang trồng chuối để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, do chắp vá, thiếu quản lí, thiếu vốn đầu tư nên nguồn thu từ chuối không đủ bù cho các hoạt động của công ty, nợ lương công nhân kéo dài nhiều tháng. Liên quan đến dự án, năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, đồng thời khởi tố bị can, bắt giam Đinh Văn Dũng (nguyên tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Trần Anh Quang (tổng giám đốc Công ty Bình Hà) Thái Thành Vinh (cổ đông Công ty Bình Hà). Tại phiên sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại BIDV vào tháng 10/2020, ông Trần Anh Quang khai bản thân là cháu họ của ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch BIDV khi đó và lái xe riêng cho Trần Duy Tùng (con trai ông Hà). Sau khi được cha con ông Trần Bắc Hà "dựng lên" làm tổng giám đốc Công ty Bình Hà, ông Trần Quang Anh chỉ làm theo sự chỉ đạo của Trần Duy Tùng (hiện đang bổ trốn). Tháng 11/2020, hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Trần Anh Quang 13 năm tù và ông Đinh Văn Dũng 12 năm tù.