Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hơn 190 triệu đồng đỡ đầu con trai đồng đội

Tin Hà Tĩnh

Sáng 26/11, tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đoàn công tác Công an tỉnh do đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Vũ - Phó trưởng phòng công tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức Lễ nhận đỡ đầu cháu Trần Minh Khang.